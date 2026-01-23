Berenberg belässt Stratec auf 'Buy' - Ziel 46 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 22,65 auf Tradegate (23. Januar 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -1,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,12 %.

Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 277,81 Mio..

STRATEC zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +18,16 %/+101,31 % bedeutet.