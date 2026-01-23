    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTRATEC AktievorwärtsNachrichten zu STRATEC

    ANALYSE-FLASH

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Berenberg belässt Stratec auf 'Buy' - Ziel 46 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg stuft Stratec auf "Buy" mit 46 Euro ein.
    • 2025 bleibt durchwachsen für Medizintechnik-Sektor.
    • Erste Erholungssignale im Life-Sciences-Bereich sichtbar.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt Stratec auf 'Buy' - Ziel 46 Euro
    Foto: Stratec SE

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, resümierte das Team um Analyst Sam England in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten US-Politikentscheidungen, anhaltende Wachstumseinbußen des chinesischen Marktes und die allgemeine Konjunkturschwäche die Kurse belastet. Diese Probleme dürften im laufenden Jahr fortbestehen. In einigen Bereichen, insbesondere im Life-Sciences-Sektor, seien aber erste Anzeichen einer Erholung zu sehen. Zudem befänden sich die Bewertungen vieler Sektorunternehmen auf mehrjährigen Tiefständen, was mittelfristig deutliche Aufwärtschancen eröffne./edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    STRATEC

    -0,22 %
    -1,49 %
    +3,12 %
    -19,76 %
    -33,67 %
    -72,21 %
    -82,75 %
    -55,74 %
    +395,66 %
    ISIN:DE000STRA555WKN:STRA55

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur STRATEC Aktie

    Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 22,65 auf Tradegate (23. Januar 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -1,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 277,81 Mio..

    STRATEC zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +18,16 %/+101,31 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 46 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 46,00, was eine Steigerung von +102,42% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu STRATEC - STRA55 - DE000STRA555

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über STRATEC. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Berenberg belässt Stratec auf 'Buy' - Ziel 46 Euro Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, resümierte das Team um Analyst Sam England in …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     