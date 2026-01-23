ANALYSE-FLASH
Berenberg belässt Stratec auf 'Buy' - Ziel 46 Euro
- Berenberg stuft Stratec auf "Buy" mit 46 Euro ein.
- 2025 bleibt durchwachsen für Medizintechnik-Sektor.
- Erste Erholungssignale im Life-Sciences-Bereich sichtbar.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Stratec auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, resümierte das Team um Analyst Sam England in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten US-Politikentscheidungen, anhaltende Wachstumseinbußen des chinesischen Marktes und die allgemeine Konjunkturschwäche die Kurse belastet. Diese Probleme dürften im laufenden Jahr fortbestehen. In einigen Bereichen, insbesondere im Life-Sciences-Sektor, seien aber erste Anzeichen einer Erholung zu sehen. Zudem befänden sich die Bewertungen vieler Sektorunternehmen auf mehrjährigen Tiefständen, was mittelfristig deutliche Aufwärtschancen eröffne./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 17:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die STRATEC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,09 % und einem Kurs von 22,65 auf Tradegate (23. Januar 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der STRATEC Aktie um -1,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,12 %.
Die Marktkapitalisierung von STRATEC bezifferte sich zuletzt auf 277,81 Mio..
STRATEC zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +18,16 %/+101,31 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 46 Euro
Bei nachhaltiger Überwindung der Marke von 23 € hellt sich das charttechnische Bild deutlich auf, dies geschieht heute noch mit relativ kleinem Volumen.
Habe gerade eine kleine Position gekauft.
Der Artikel ist nicht kostenfrei verfügbar, deshalb nachstehend die wichtigsten Punkte:
-Birkenfelder Technologieunternehmen ist profitabler geworden
-Scharfe Kritik von Aktionären an virtueller Hauptversammlung (es wurden Kostengründe seitens des Unternehmens genannt)
-Trotz Umsatzrückgang in Höhe von rund 13 Mio. € ist das Unternehmen deutlich profitabler geworden
-Es sind weltweit 50.000 Stratec-Analysesysteme im Einsatz bei den Kunden im Einsatz, die damit bis zu 5 Mrd. USD Umsatz erzielen
-Die Aktionärsvertreter von DSW und SdK bescheinigten Vorstand und Aufsichtsrat der Stratec eine gute Tätigkeit in wirtschaftlichen herausfordernden Zeiten
-Das Ausscheiden des Finanzvorstandes und dessen hohe vertragliche Abfindung wurde kritisiert
