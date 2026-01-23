China erlaubt Top-Firmen Zugriff auf Nvidias KI-Chips: Was es bedeutet!

Wie Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, haben Alibaba, Tencent und ByteDance kürzlich von den chinesischen Regulierungsbehörden die grundsätzliche Genehmigung erhalten, mit der nächsten Phase der Vorbereitungen für den Kauf von Nvidias H200-Chips für künstliche Intelligenz fortzufahren.

Dieser Schritt ebnet den Weg für große chinesische Technologieunternehmen, über Details ihrer Bestellungen, wie beispielsweise die benötigten Mengen, zu sprechen. Außerdem wird als Bedingung für die Genehmigung China die Unternehmen angeblich dazu anhalten, eine bestimmte Menge lokaler Chips zu kaufen.

Nvidia, Alibaba, Tencent und ByteDance reagierten nicht umgehend auf die Anfragen von MT Newswires nach einer Stellungnahme.

Die Aktie von Nvidia ist am Freitag (13:55 MEZ) 1,41 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 159,52 Euro. Die Alibaba-Aktie ist am Freitag (13:55 MEZ) 1,32 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 149 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion