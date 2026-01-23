BARCLAYS stuft SANOFI auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Sanofi auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die neuesten Studiendaten des Pharmakonzerns zu Amlitelimab seien gemischt ausgefallen, was insgesamt negativ aufgenommen werden dürfte, schrieb James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 79,28EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

