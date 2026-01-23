JPMORGAN stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sanofi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Neue Studiendaten des Pharmakonzerns zu Amlitelimab seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 79,28EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 95

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

