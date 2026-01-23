Börsen Update
Börsen Update Europa - 23.01. - FTSE Athex 20 stark +1,44 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht bei 24.891,52 PKT und gewinnt bisher +0,26 %.
Top-Werte: Rheinmetall +4,13 %, Siemens Energy +3,82 %, Bayer +1,68 %
Flop-Werte: adidas -4,42 %, Fresenius Medical Care -1,78 %, Zalando -1,50 %
Der MDAX bewegt sich bei 31.717,11 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: HENSOLDT +5,11 %, RENK Group +4,40 %, AUTO1 Group +3,53 %
Flop-Werte: PUMA -5,62 %, Deutsche Lufthansa -2,70 %, Carl Zeiss Meditec -1,96 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.713,40 PKT und steigt um +0,26 %.
Top-Werte: HENSOLDT +5,11 %, Draegerwerk +3,23 %, SMA Solar Technology +2,48 %
Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -1,96 %, Eckert & Ziegler -1,43 %, Siemens Healthineers -1,36 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:57) bei 5.940,57 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: Rheinmetall +4,13 %, Siemens Energy +3,82 %, SAFRAN +1,87 %
Flop-Werte: adidas -4,42 %, Compagnie de Saint-Gobain -1,79 %, ASML Holding -1,62 %
Der ATX bewegt sich bei 5.530,67 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,23 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,94 %, Lenzing +0,88 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -2,16 %, DO & CO -2,06 %, Wienerberger -1,89 %
Der SMI steht bei 13.149,47 PKT und verliert bisher -0,36 %.
Top-Werte: Novartis +0,49 %, Roche Holding +0,35 %, Swisscom +0,31 %
Flop-Werte: Swiss Life Holding -2,47 %, Kuehne + Nagel International -1,99 %, Zurich Insurance Group -1,75 %
Der CAC 40 steht bei 8.125,71 PKT und verliert bisher -0,07 %.
Top-Werte: Thales +2,17 %, SAFRAN +1,87 %, TotalEnergies +1,56 %
Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -1,79 %, Bouygues -1,56 %, AXA -1,28 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:58:33) bei 3.004,93 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) +8,44 %, Essity Registered (B) +1,24 %, Tele2 (B) +0,86 %
Flop-Werte: Getinge (B) -1,08 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,86 %, Swedbank Shs(A) -0,85 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.640,00 PKT und steigt um +1,44 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +2,75 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,75 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,36 %
Flop-Werte: Public Power -2,13 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,95 %, Viohalco -1,31 %
