Bitcoin-Kurs aktuell
Bitcoin-Kurs vor dem Wochenende: Minus und Verluste bei wichtigen Altcoins! - 23.01.26
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Minus. In den letzten 24 Stunden verlor der Bitcoin -0,36 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 89.900,74USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum verloren -0,63 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um -0,74 %, Solana SOL/USD änderte sich um -1,03 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -6,26 %, ETH/USD um -11,12 %, SOL/USD um -11,30 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -7,37 %.
-0,37 %
-6,19 %
+1,24 %
-16,67 %
+705,84 %
-0,64 %
-12,26 %
-1,30 %
-22,01 %
+688,12 %
-0,82 %
-7,96 %
+0,51 %
-20,15 %
+561,91 %
-1,03 %
-9,67 %
+2,20 %
-32,82 %
+7.242,59 %
