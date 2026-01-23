Deutlicher Kurssprung bei der Rheinmetall Aktie - 23.01.2026

Mit einer Performance von +4,13 % konnte die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.838,50€, mit einem Plus von +4,13 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rheinmetall Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,15 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -10,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +13,11 % gewonnen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,03 % 1 Monat +14,69 % 3 Monate -1,15 % 1 Jahr +145,05 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die von einem Rückgang auf 0,82 Euro und einer aktuellen Erholung geprägt ist. Technische Analysen zeigen wichtige Preiszonen für Kauf- und Verkaufsentscheidungen. Zudem wird auf die Aussicht von 80 Milliarden Euro an neuen Aufträgen für 2026 hingewiesen, während die Konkurrenz durch neue Unternehmen im Rüstungssektor als potenzieller Antrieb für weiteres Wachstum betrachtet wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,15 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Das Börsendebüt des tschechischen Rüstungsriesen CSG wird zum Volltreffer. Der Hersteller von gepanzerten Fahrzeugen und Munition startete mit einem Kursplus von mehr als 30 Prozent.

Die Rheinmetall-Aktie kann trotz neuer Gespräche zwischen Russland und der Ukraine wieder zulegen. Begreift die Börse endlich die Chancen bei dem DAX-Konzern? Neue Gespräche zwischen Russland und der Ukraine Erstmals seit Monaten kommt es wieder zu Gesprächen zwischen russischen und ukrainischen Abgesandten über einen Frieden, nachdem dies in einem Treffen zwischen Trump und Selensky vereinbart […] The post Rheinmetall-Aktie: Die Börse scheint zu begreifen first appeared on sharedeals.de.

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.