    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Besonders beachtet!

    909 Aufrufe 909 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutlicher Kurssprung bei der Rheinmetall Aktie - 23.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher um +4,13 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutlicher Kurssprung bei der Rheinmetall Aktie - 23.01.2026
    Foto: Philipp Schulze - dpa

    Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

    Rheinmetall aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.01.2026

    Mit einer Performance von +4,13 % konnte die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Rheinmetall Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,18 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1.838,50, mit einem Plus von +4,13 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.288,70€
    Basispreis
    6,51
    Ask
    × 9,09
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.608,95€
    Basispreis
    6,69
    Ask
    × 8,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Rheinmetall Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -1,15 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -10,03 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,69 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +13,11 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,16 % geändert.

    Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,03 %
    1 Monat +14,69 %
    3 Monate -1,15 %
    1 Jahr +145,05 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, die von einem Rückgang auf 0,82 Euro und einer aktuellen Erholung geprägt ist. Technische Analysen zeigen wichtige Preiszonen für Kauf- und Verkaufsentscheidungen. Zudem wird auf die Aussicht von 80 Milliarden Euro an neuen Aufträgen für 2026 hingewiesen, während die Konkurrenz durch neue Unternehmen im Rüstungssektor als potenzieller Antrieb für weiteres Wachstum betrachtet wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 84,15 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 23.01. - FTSE Athex 20 stark +1,44 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Traumstart! CSG-Aktie feuert zum Börsenstart aus allen Rohren


    Das Börsendebüt des tschechischen Rüstungsriesen CSG wird zum Volltreffer. Der Hersteller von gepanzerten Fahrzeugen und Munition startete mit einem Kursplus von mehr als 30 Prozent.

    Die Börse scheint zu begreifen


    Die Rheinmetall-Aktie kann trotz neuer Gespräche zwischen Russland und der Ukraine wieder zulegen. Begreift die Börse endlich die Chancen bei dem DAX-Konzern? Neue Gespräche zwischen Russland und der Ukraine Erstmals seit Monaten kommt es wieder zu Gesprächen zwischen russischen und ukrainischen Abgesandten über einen Frieden, nachdem dies in einem Treffen zwischen Trump und Selensky vereinbart […] The post Rheinmetall-Aktie: Die Börse scheint zu begreifen first appeared on sharedeals.de.

    Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    +3,65 %
    -9,31 %
    +13,17 %
    -3,13 %
    +139,64 %
    +670,99 %
    +1.783,14 %
    +2.819,80 %
    +78.989,34 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Deutlicher Kurssprung bei der Rheinmetall Aktie - 23.01.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Rheinmetall Aktie bisher um +4,13 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     