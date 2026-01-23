Infosys erweitert seine Präsenz in der Schweiz mit neuem Büro in Zürich - Fokus liegt darauf, Enterprise-AI schneller in Unternehmen einzuführen

ZÜRICH, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, eröffnet sein neues Büro in Zürich. Der Umzug des Schweizer Hauptsitzes in den Komplex „The Circle" am Flughafen Zürich ist ein wichtiger Meilenstein in der 25-jährigen Präsenz von Infosys in diesem Land. Er unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine Kunden auf ihrem Weg zur digitalen und KI-gestützten Transformation zu begleiten. An der Eröffnung nahmen Dr. Nik Gugger, Mitglied des Schweizer Nationalrats, Florin Muller, Generalkonsul der Schweiz in Indien, und Philippe Reich, Vorsitzender der Schweizerisch-Indischen Handelskammer, sowie zahlreiche Kunden und Partner von Infosys teil.

Der neue strategische Standort dient als Drehscheibe für Innovation und Co-Creation. Er bringt die Infosys Teams näher an Kunden aus den Bereichen Fertigung, Finanzdienstleistungen, Biowissenschaften, Energie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Einzelhandel. Durch den Einsatz von Infosys Topaz, einem AI-first-Angebot auf Basis generativer KI-Technologien, und Infosys Cobalt, einer Reihe von Dienstleistungen, Lösungen und Plattformen, um die Cloud-Einführung für Unternehmen zu beschleunigen, unterstützt der Züricher Standort Schweizer Unternehmen dabei, ihre Digitalisierung voranzutreiben. Diese Funktionen ermöglichen es Kunden, ihre operative Resilienz zu verbessern, Daten in großem Umfang zu nutzen und verbesserte Erfahrungen zu bieten. Gleichzeitig werden hohe Standards hinsichtlich Security und Compliance eingehalten.

Infosys hat sich in der Schweiz eine starke Basis geschaffen. Dies geschah durch wichtige Akquisitionen wie Lodestone Consulting, die Erweiterung seiner SAP-Beratungskompetenzen und die Einrichtung eines spezialisierten Kompetenzzentrums für Turbomaschinen und Antriebstechnik in Baden. Im Laufe der Jahre hat Infosys mit führenden Schweizer und multinationalen Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet und umfangreiche Transformationsprogramme und langfristigen Geschäftswert geliefert. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit Sunrise, dem führenden Telekommunikations-Herausforderer der Schweiz, der eine starke Position als Nummer zwei auf dem Schweizer Markt einnimmt.