    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfosys AktievorwärtsNachrichten zu Infosys
    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infosys erweitert seine Präsenz in der Schweiz mit neuem Büro in Zürich - Fokus liegt darauf, Enterprise-AI schneller in Unternehmen einzuführen

    Infosys erweitert seine Präsenz in der Schweiz mit neuem Büro in Zürich - Fokus liegt darauf, Enterprise-AI schneller in Unternehmen einzuführen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Neues Büro stärkt die 25-jährige Präsenz von Infosys in der Schweiz und vertieft die Zusammenarbeit mit Kunden

    ZÜRICH, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen Dienstleistungen und Beratung der nächsten Generation, eröffnet sein neues Büro in Zürich. Der Umzug des Schweizer Hauptsitzes in den Komplex „The Circle" am Flughafen Zürich ist ein wichtiger Meilenstein in der 25-jährigen Präsenz von Infosys in diesem Land. Er unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seine Kunden auf ihrem Weg zur digitalen und KI-gestützten Transformation zu begleiten. An der Eröffnung nahmen Dr. Nik Gugger, Mitglied des Schweizer Nationalrats, Florin Muller, Generalkonsul der Schweiz in Indien, und Philippe Reich, Vorsitzender der Schweizerisch-Indischen Handelskammer, sowie zahlreiche Kunden und Partner von Infosys teil.

    From Left to Right: Paul Dillon, Global Head & Managing Partner, Infosys Consulting; Dr. Nik Gugger, Member of the National Council of Switzerland; Dinesh Rao, EVP & Chief Delivery Officer, Infosys; Anna Maria Blengino, CIO, Sunrise; Lilly Vasanthini, VP – Delivery Head Eastern Europe, Nordic & Switzerland, Infosys; Shaji Mathew, Chief Human Resources Officer, Infosys; and Nagaraj Venkatraman Joshi, Country Head Switzerland, Infosys

    Der neue strategische Standort dient als Drehscheibe für Innovation und Co-Creation. Er bringt die Infosys Teams näher an Kunden aus den Bereichen Fertigung, Finanzdienstleistungen, Biowissenschaften, Energie und Dienstleistungen, Telekommunikation und Einzelhandel. Durch den Einsatz von Infosys Topaz, einem AI-first-Angebot auf Basis generativer KI-Technologien, und Infosys Cobalt, einer Reihe von Dienstleistungen, Lösungen und Plattformen, um die Cloud-Einführung für Unternehmen zu beschleunigen, unterstützt der Züricher Standort Schweizer Unternehmen dabei, ihre Digitalisierung voranzutreiben. Diese Funktionen ermöglichen es Kunden, ihre operative Resilienz zu verbessern, Daten in großem Umfang zu nutzen und verbesserte Erfahrungen zu bieten. Gleichzeitig werden hohe Standards hinsichtlich Security und Compliance eingehalten.

    Infosys hat sich in der Schweiz eine starke Basis geschaffen. Dies geschah durch wichtige Akquisitionen wie Lodestone Consulting, die Erweiterung seiner SAP-Beratungskompetenzen und die Einrichtung eines spezialisierten Kompetenzzentrums für Turbomaschinen und Antriebstechnik in Baden. Im Laufe der Jahre hat Infosys mit führenden Schweizer und multinationalen Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammengearbeitet und umfangreiche Transformationsprogramme und langfristigen Geschäftswert geliefert. Dazu gehört auch die Zusammenarbeit mit Sunrise, dem führenden Telekommunikations-Herausforderer der Schweiz, der eine starke Position als Nummer zwei auf dem Schweizer Markt einnimmt.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Infosys erweitert seine Präsenz in der Schweiz mit neuem Büro in Zürich - Fokus liegt darauf, Enterprise-AI schneller in Unternehmen einzuführen Neues Büro stärkt die 25-jährige Präsenz von Infosys in der Schweiz und vertieft die Zusammenarbeit mit Kunden ZÜRICH, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ - Infosys (NSE: INFY) (BSE: INFY) (NYSE: INFY), ein weltweit führender Anbieter von digitalen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     