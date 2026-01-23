Freelancer öffnet allen Unternehmen den Zugang zu seiner Innovationsplattform mit 85 Millionen Köpfen

Die Plattform, die die Forschungs- und Entwicklungskosten der NASA drastisch gesenkt und dreitägige Berechnungen auf eine Stunde verkürzt hat, steht nun allen Unternehmen zur Verfügung

Die Raumfahrzeuglösung des Gewinners des letzten Wettbewerbs ist auf dem Weg ins All

Was tun Sie, wenn Ihr schwierigstes technisches Problem alle Experten in Ihrem Unternehmen vor eine unlösbare Aufgabe stellt? Wenn Sie die NASA sind, stellen Sie es 85 Millionen Köpfen in 140 Ländern zur Verfügung. Ab heute kann jedes Unternehmen dasselbe tun.

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 23. Januar 2026 / Freelancer (ASX:FLN) gab die weltweite Einführung seines Moonshot Innovation Program bekannt, mit dem die bahnbrechende Plattform, die über 20.000 Lösungen für die NASA, NIH und CDC geliefert hat, nun auch allen Unternehmen weltweit zur Verfügung steht.

Dasselbe System, das der NASA half, 80–99 % ihrer F&E-Kosten einzusparen, die Flussmodellierung des Bureau of Reclamation von 72 Stunden auf 60 Minuten zu verkürzen und 54 Durchbrüche in der Genomtherapie für die NIH zu erzielen, steht nun allen Organisationen zur Verfügung, die ein Problem haben, das mit herkömmlicher Beratung nicht gelöst werden kann.

Die Ergebnisse sprechen für sich.

Der Wettbewerb der NASA zur Entlüftung von Raumfahrzeugtanks zog 47 Lösungen von Physikern, Chemikern und Luft- und Raumfahrtingenieuren aus mehreren Kontinenten an. Die mit 6 Millionen Dollar dotierte Gentherapie-Herausforderung der National Institutes of Health zog Teams aus Harvard, dem MIT, Stanford, Yale und Biotech-Startups an und lieferte allein in der ersten Phase 30 erfolgreiche Ansätze. Das US-amerikanische Bureau of Reclamation erzielte durch einen Algorithmus, der von jemandem außerhalb der traditionellen Wasserwirtschaftskreise entwickelt wurde, eine 60-fache Leistungssteigerung.

„Wir haben etwas Radikales bewiesen“, sagte Matt Barrie, CEO von Freelancer. „Die Person, die Ihr unmögliches Problem lösen kann, könnte sich überall auf der Welt befinden. Sie könnte in einer völlig anderen Branche arbeiten. Sie könnte das Problem aus einem Blickwinkel angehen, den Ihr Team niemals in Betracht ziehen würde.“

Die „Innovationsarbitrage“

McKinsey-Untersuchungen zeigen, dass 87 % der Führungskräfte kritische Qualifikationslücken im Bereich der neuen Technologien melden. Unterdessen verfolgen die Regierungskunden von Freelancer still und leise eine andere Strategie. Sie beauftragen keine Berater, um Antworten zu erhalten, die ihre eigenen Teams liefern könnten. Sie nutzen stattdessen statistische Vielfalt in großem Maßstab.

„Die Voraussetzung für Problemlösungen und Innovationen ist Vielfalt”, sagt Steve Rader, ehemaliger Program Manager beim Tournament Lab der NASA. „Wenn Sie das Problem innerhalb Ihres Fachgebiets hätten lösen können, hätten Sie es bereits gelöst. Sobald die Geschwindigkeit des Wandels schneller ist als die Veränderungsfähigkeit Ihres Unternehmens, hat Ihr Unternehmen ein Verfallsdatum.”

Die Plattform hat Herausforderungen in den Bereichen Computational Fluid Dynamics, Genom-Editierung, Raumfahrzeugtechnik, Netzwerkwissenschaft, Notfallreaktionssysteme und Datenschutz bearbeitet. Zu den Gewinnern gehörten Professoren des Carthage College, pensionierte MIT-Ingenieure, Leiter der Chemieabteilung bei Luft- und Raumfahrt-Startups und autodidaktische Innovatoren, die durch den Wettbewerb unerwartete Talente entdeckt haben.

So funktioniert es

Im Gegensatz zur traditionellen Forschung und Entwicklung, bei der Sie unabhängig vom Ergebnis für den Aufwand bezahlen, werden bei Innovationsherausforderungen nur die Ergebnisse vergütet. Das Team von Freelancer zerlegt komplexe Probleme in lösbare Komponenten, entwirft Herausforderungen, die die richtigen Talente weltweit anziehen, kuratiert die Antworten und verwaltet den Transfer von geistigem Eigentum. Unternehmen entscheiden selbst, wie offen sie ihre Herausforderungen gestalten möchten – global, länderspezifisch oder universitätsorientiert.

„Man wählt nicht eine Beratungsfirma aus, in der alle in einem Raum sitzen und die gleiche Lösung finden“, sagte Trisha Epp, Director of Innovation bei Freelancer. „Man veranstaltet einen Wettbewerb, bei dem viele Menschen ihre eigenen unterschiedlichen Lösungen entwickeln. Sie haben jeweils eine andere, einzigartige Idee. Sie werden nicht voneinander beeinflusst.“

Aktuelle Wettbewerbe zeigen die Bandbreite. Das National Institute of Standards and Technology investierte 1 Million Dollar in Notfallkommandosysteme, die VR, AR und LiDAR integrieren. Das NIH stellte über einen Zeitraum von fünf Jahren 6 Millionen Dollar zur Verfügung, um die gezielte Verabreichung von Gentherapien zu ermöglichen. Das Handelsministerium führte ein dreijähriges Programm im Wert von 975.000 Dollar für Datenschutzzertifizierungssysteme durch, das weltweit 14 Millionen Menschen erreichte.

Die Erfolgsbilanz

Seit 2015 hat Freelancer Folgendes erreicht:

- 20.215 bahnbrechende Lösungen

- 8.783 teilnehmende Innovatoren

- Wettbewerbe in 140 Ländern

- Gewinner aus Harvard, MIT, Yale, Tesla, IBM

- Bis zu 40-facher Return on Investment im Vergleich zu herkömmlichen Förderprogrammen

- Kosteneinsparungen für die NASA von 80–99 % im Vergleich zu herkömmlichen Methoden

Die Erfolgsquote veranlasste die NASA, den Vertrag mit Freelancer von 25 Millionen Dollar über fünf Jahre (NOIS2) auf 475 Millionen Dollar über zehn Jahre (NOIS3) zu erweitern – eine Steigerung um 600 %.

„Als jemand, der an der Schnittstelle zwischen digitaler Technik und datengesteuerter Analytik für die Lösungsfindung verantwortlich ist, fand ich die Bandbreite der Lösungen und die Vielfalt der Ansätze, die während dieser Herausforderung präsentiert wurden, sehr inspirierend“, sagte Brian Tonge, VP Enterprise Operations bei LMI.

„Dieser Wettbewerb war für Reclamation ein großer Erfolg – er hat unsere gesetzten Ziele übertroffen“, sagte Yong G. Lai, Ph.D., U.S. Bureau of Reclamation.

Lebensverändernde Erfolge

Die Gewinner früherer Wettbewerbe – als Moonshot noch auf ausgewählte Unternehmen beschränkt war – haben unglaubliche Vorteile genossen. Die Lösungen wurden von großen Luft- und Raumfahrtunternehmen übernommen, zu kommerziellen Produkten weiterentwickelt, in die Raumfahrt integriert und erhielten zusätzliche Forschungs- und Entwicklungsgelder.

„Das wertvollste Ergebnis war die Validierung der Produktstrategie“, sagte Suzanne Borders, Gründerin von BadVR, einem von einer Frau geführten Kleinunternehmen, das die mit 1 Million Dollar dotierte CommanDING Tech Challenge gewann. „Das Schwierigste an einem Start-up ist nicht die eigentliche Technik, sondern zu wissen, was man bauen soll und wann man es bauen soll. Die Challenge war dabei sehr hilfreich.“ BadVR hat sich seitdem zusätzliche staatliche Forschungs- und Entwicklungsgelder gesichert und seine Idee in ein Produkt für den kommerziellen und den Verteidigungssektor umgesetzt.

Samer Hanoudi, Assistenzprofessor an der Davenport University, der die Aftershock-Challenge der NASA gewonnen hat, sagte: „Der Gewinn dieser NASA-Challenge hat mein berufliches Selbstvertrauen und meine Glaubwürdigkeit erheblich gestärkt und mir neue Möglichkeiten für Kooperationen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt sowie Hochtechnologie eröffnet.“

Die Lösung eines Gewinners des Wettbewerbs für die Betankung von Raumfahrzeugen wird nun durch Partnerschaften mit dem Kennedy Space Center und dem Johnson Space Center für den Weltraumflug weiterentwickelt. Damit wird die Fähigkeit der Plattform unter Beweis gestellt, nicht nur theoretische Lösungen, sondern auch flugtaugliche Technologien zu liefern.

Die Wettbewerbsrealität

Hier geht es nicht um Outsourcing. Es geht darum, was passiert, wenn die klügsten Köpfe der Welt darum wetteifern, Probleme zu lösen, die Ihren Führungskräften schlaflose Nächte bereiten. Als die NASA Mondnavigationssysteme benötigte, bekam sie Schattenkompasse, analoge Sternennavigationsinstrumente und modulare Rover-Konstruktionen. Als sie kleine Weltraumtrümmer aufspüren musste, bekam sie Plasmasignatur-Tracking, CubeSat-Flotten und einen rotierenden, an einem Seil befestigten Sweeper namens „SPACE BAT“.

In einer Zeit, in der Wettbewerbsvorteile eher in Monaten als in Jahren gemessen werden, stellt sich nicht die Frage, ob man sich für offene Innovation entscheiden soll. Die Frage ist, ob man es vor den Mitbewerbern tut.

Unternehmen, die bereit sind, ihre unlösbaren Probleme zu lösen, können die Website www.freelancer.com/innovation-challenges besuchen oder sich an Trisha Epp, Director of Innovation, unter trisha@freelancer.com wenden.

Der erste Wettbewerb auf der neuen offenen Plattform

Der erste Wettbewerb für die neue offene Version des Moonshot Innovation Programms lautet „Restore Your Corner” – eine globale Herausforderung zur Wiederherstellung von Ökosystemen mit einem Preisgeld von 10.000 Dollar.

Die Herausforderung lädt Einzelpersonen und Gemeinschaften dazu ein, ihre Bemühungen zur Wiederherstellung natürlicher Lebensräume in Videos zu dokumentieren – von der Entfernung invasiver Arten bis hin zur Anpflanzung einheimischer Vegetation.

Zu den Preisen gehören regionale Gewinner und ein Publikumspreis, während gleichzeitig eine Open-Source-Bibliothek mit Wiederherstellungstechniken erstellt wird, die an verschiedene Ökosysteme weltweit angepasst sind.

Die Herausforderung, die in den kommenden Wochen startet, zeigt, dass die Plattform sowohl für Unternehmen, die technische Herausforderungen veröffentlichen, als auch für Initiativen zur Beteiligung der Öffentlichkeit offen ist.

„Ob es sich um ein Fortune-500-Unternehmen handelt, das eine 5-Millionen-Dollar-Rechenaufgabe veröffentlicht, oder um eine Gemeinschaft, die die Wiederherstellung von Ökosystemen dokumentiert – die Plattform funktioniert immer auf die gleiche Weise”, sagte Trisha Epp, Director of Innovation bei Freelancer. „‚Restore Your Corner’ beweist, dass jeder teilnehmen kann.”

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Anfragen zu Moonshot:

Trisha Epp

Director of Innovation, Moonshot Innovation, Freelancer

trisha@freelancer.com

Medienanfragen:

Brent O'Halloran

Director of Communications

press@freelancer.com | +1 (650) 442 3334

Über Freelancer

Freelancer wurde bereits 13 Mal mit dem Webby Award ausgezeichnet und ist gemessen an der Gesamtzahl der Nutzer und veröffentlichten Projekte der weltweit größte Marktplatz für Freelancer und Crowdsourcing. Mehr als 80 Millionen registrierte Nutzer haben bis heute über 25 Millionen Projekte und Wettbewerbe in über 3.000 Bereichen veröffentlicht, die so vielfältig sind wie Website-Entwicklung, Logo-Design, Marketing, Texterstellung, Astrophysik, Luft- und Raumfahrttechnik und Fertigung. Freelancer ist Eigentümer von Escrow.com, dem führenden Anbieter von sicheren Online-Zahlungen und Online-Transaktionsmanagement für Verbraucher und Unternehmen im Internet mit einem Transaktionsvolumen von über 8 Milliarden US-Dollar. Freelancer ist auch Eigentümer von Loadshift, Australiens größtem Marktplatz für Schwertransporte mit über 800 Millionen Kilometern Transportleistung seit seiner Gründung. Freelancer Limited ist an der australischen Börse unter dem Tickersymbol ASX:FLN und in den Vereinigten Staaten unter dem Tickersymbol FRLCY notiert.

QUELLE: Freelancer

