Millennial führt nicht-vermittelte Privatplatzierung von Units mit Erlösen von 750.000 USD durch, parallel zur zuvor angekündigten Life-Finanzierung von 17.357.500 USD

23. Januar 2026, Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) („MLP”, „Millennial” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-insight-into-the-s ... -) freut sich bekannt zu geben, dass als Reaktion auf die vollständige Zeichnung der zuvor angekündigten LIFE-Finanzierung einschließlich der Mehrzuteilung für insgesamt 17.357.500 Dollar eine Privatplatzierung (das „Concurrent Angebot“) von bis zu etwa 245.900 Einheiten (die „Concurrent Einheiten“) zu einem Preis von 3,05 Dollar pro Einheit mit einem Erlös von etwa 750.000 Dollar durchführen wird.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie”) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder vollständige Warrant ein „Warrant”). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 4,00 $ zu jedem Zeitpunkt bis zu einem Datum, das drei Jahre nach dem Ausgabedatum der Warrants liegt.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem gleichzeitigen Angebot für die zukünftige Entwicklung seines Banio-Kaliumkarbonat-Projekts und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass Cantor Fitzgerald als Konsortialführer die LIFE-Finanzierung für Millennial übernimmt. Diese Finanzierungen spiegeln das große Vertrauen in unser Projekt wider. Millennial entwickelt ein potenziell kostengünstiges und ressourcenreiches Kaliprojekt, das zu einem bedeutenden Lieferanten dieses wichtigen Minerals für die Vereinigten Staaten, Afrika und Brasilien werden könnte. Diese Finanzierungen stärken unsere Bilanz in einer entscheidenden Phase unserer Entwicklung, da das Unternehmen eine endgültige Machbarkeitsstudie sowie eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie gestartet hat und gleichzeitig die Arbeiten an Abnahmeverträgen, Projektfinanzierungen und anderen strategischen Angelegenheiten vorantreibt.“