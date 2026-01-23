    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMillennial Potash AktievorwärtsNachrichten zu Millennial Potash
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Millennial führt nicht-vermittelte Privatplatzierung von Units mit Erlösen von 750.000 USD durch, parallel zur zuvor angekündigten Life-Finanzierung von 17.357.500 USD

    Millennial führt nicht-vermittelte Privatplatzierung von Units mit Erlösen von 750.000 USD durch, parallel zur zuvor angekündigten Life-Finanzierung von 17.357.500 USD
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

     

    23. Januar 2026, Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) („MLP”, „Millennial” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/millennial-potash-insight-into-the-s ... -) freut sich bekannt zu geben, dass als Reaktion auf die vollständige Zeichnung der zuvor angekündigten LIFE-Finanzierung einschließlich der Mehrzuteilung für insgesamt 17.357.500 Dollar eine Privatplatzierung (das „Concurrent Angebot“) von bis zu etwa 245.900 Einheiten (die „Concurrent Einheiten“) zu einem Preis von 3,05 Dollar pro Einheit mit einem Erlös von etwa 750.000 Dollar durchführen wird. 

     

    Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie”) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder vollständige Warrant ein „Warrant”). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 4,00 $ zu jedem Zeitpunkt bis zu einem Datum, das drei Jahre nach dem Ausgabedatum der Warrants liegt. 

     

    Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem gleichzeitigen Angebot für die zukünftige Entwicklung seines Banio-Kaliumkarbonat-Projekts und als allgemeines Betriebskapital zu verwenden.

     

    Farhad Abasov, Vorsitzender von Millennial, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass Cantor Fitzgerald als Konsortialführer die LIFE-Finanzierung für Millennial übernimmt. Diese Finanzierungen spiegeln das große Vertrauen in unser Projekt wider.  Millennial entwickelt ein potenziell kostengünstiges und ressourcenreiches Kaliprojekt, das zu einem bedeutenden Lieferanten dieses wichtigen Minerals für die Vereinigten Staaten, Afrika und Brasilien werden könnte. Diese Finanzierungen stärken unsere Bilanz in einer entscheidenden Phase unserer Entwicklung, da das Unternehmen eine endgültige Machbarkeitsstudie sowie eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsstudie gestartet hat und gleichzeitig die Arbeiten an Abnahmeverträgen, Projektfinanzierungen und anderen strategischen Angelegenheiten vorantreibt.“

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Millennial führt nicht-vermittelte Privatplatzierung von Units mit Erlösen von 750.000 USD durch, parallel zur zuvor angekündigten Life-Finanzierung von 17.357.500 USD NICHT ZUR VERBREITUNG AN US-AMERIKANISCHE NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN 23. Januar 2026, Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) („MLP”, „Millennial” oder das „Unternehmen”) (- …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     