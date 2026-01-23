    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Kaum verändert - Adidas auf Tief seit fast drei Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stabilisiert sich, Anleger agieren zurückhaltend.
    • Adidas und BASF enttäuschen, Aktien im Minus.
    • Siemens Energy und Schaeffler erzielen Rekorde.
    Aktien Frankfurt - Kaum verändert - Adidas auf Tief seit fast drei Jahren
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Stabilisierung am Vortag hat sich am Freitag am deutschen Aktienmarkt wenig getan. Am Donnerstag hätten die Anleger noch "im großen Stil gekauft", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners - mit dem höchsten Handelsumsatz in den 40 Dax-Werten in diesem Jahr.

    Nun agierten sie vor dem Wochenende wieder zurückhaltender. Der Dax lag am Freitagmittag 0,1 Prozent im Plus bei 24.884 Punkten. Zeitweise war der Dax im Wochenverlauf bis auf fast 24.349 Punkte gesunken und hatte seit dem Rekord der Vorwoche bei 25.507 Punkten dabei 4,5 Prozent abgegeben. Auslöser war eine Zolldrohung des US-Präsidenten Donald Trump, die inzwischen aber wieder vom Tisch ist.

    Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte veränderte sich am Freitag mit 31.696 Punkten prozentual kaum. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank derweil 0,3 Prozent. Er hatte sich nach Rekorden in der Vorwoche und anschließender Korrektur tags zuvor ebenfalls erholt.

    Am Dax-Ende lagen Adidas mit zeitweise über 6 Prozent Kursminus auf dem tiefsten Niveau seit fast drei Jahren. Die kanadische Bank RBC strich ihre positive Empfehlung für den Sportartikelhersteller. Adidas schlage sich in einem recht schwierigen globalen Umfeld gut, doch die Markterwartungen für 2026 seien hoch, schrieb der Analyst Piral Dadhania. Am Freitag ebenfalls schwache Puma-Papiere stehen im Kurschart insgesamt noch vergleichsweise gut da.

    BASF verfehlte derweil mit den Eckdaten für 2025 die Erwartungen. Die Aktien lagen anderthalb Prozent im Minus, erholten sich damit aber bereits wieder vom Tagestief.

    Den Dreh ins Plus schafften derweil schwach gestartete Rüstungswerte wie Rheinmetall , Hensoldt und Renk . In den Vereinigten Arabischen Emiraten sollen am Freitag Vertreter der Ukraine, Russlands und der USA über ein mögliches Kriegsende reden. Rüstungswerte reagieren üblicherweise negativ auf neue Verhandlungsansätze. Im Fokus steht aber der milliardenschwere Börsengang des tschechischen Rüstungskonzerns Czechoslovak Group (CSG) in Amsterdam. Er verlief sehr erfolgreich und sorgte so für eine gute Branchenstimmung.

    An der Dax-Spitze erzielten Siemens Energy wieder Rekorde. Die UBS vollzog eine Kehrtwende und empfahl nach bislang pessimistischer Einstufung die Aktie nun zum Kauf. Analyst Christopher Leonard liegt mit seinen operativen Ergebnisschätzungen für die Münchner bis 2030 nach eigener Aussage um bis zu 9 Prozent über dem Konsens.

    Im Nebenwerteindex SDax bauten Schaeffler ihre Rally auf das höchste Niveau seit 2018 aus. Analystin Vanessa Jeffriess vom fast gleichnamigen Analysehaus Jefferies empfahl die Aktien zum Kauf und setzt dabei auf das Geschäft mit humanoiden Robotern.

    Wacker Neuson brachen derweil um gut ein Fünftel ein. Die Aktionäre des Baumaschinenkonzerns müssen ihre Hoffnung auf eine Übernahme durch den südkoreanischen Mischkonzern Doosan Bobcat begraben./ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 45,84 auf Tradegate (23. Januar 2026, 14:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -9,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 84,03 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +9,32 %/+25,72 % bedeutet.




