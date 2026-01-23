AKTIEN IM FOKUS
Adidas auf Tief seit fast 3 Jahren - RBC warnt vor Enttäuschung
- Adidas-Aktien auf 142,55 Euro gefallen, Tiefstand.
- Analyst warnt vor Enttäuschung bei Jahresbilanz 2025.
- Puma ebenfalls schwach, Bilanz Ende Februar erwartet.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adidas sind am Freitag mit 142,55 Euro auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren abgesackt. Nach dem Rutsch unter die Chartunterstützung bei 150 Euro verloren die Papiere zeitweise 6,5 Prozent. Auch Puma tendierten mit über 5 Prozent Abschlag schwach, stehen aber insgesamt noch etwas besser da.
Analyst Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC stellte die Anleger auf eine mögliche Enttäuschung ein, wenn Adidas anlässlich der Jahresbilanz 2025 Anfang März die Ziele für das neue Jahr ausgibt. Typischerweise sei der Ansatz konservativ und daran dürfte sich nichts ändern, so der Experte. Er rechnet mit einer Spanne zwischen 2,4 und 2,6 Milliarden Euro für das operative Ergebnis - damit läge man, gemessen am Mittelpunkt, etwa 10 Prozent unter dem Konsens.
Dadhania strich seine Empfehlung für die Aktien, obwohl er sie für günstig bewertet hält. Das Branchenumfeld sei ohnehin schwierig, geprägt von Überangebot und Änderungen im Konsumverhalten der Chinesen.
Puma legt seine Bilanz bereits Ende Februar vor./ag/mis
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie
Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,41 % und einem Kurs von 20,31 auf Tradegate (23. Januar 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -13,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,68 %.
Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,82 Mrd..
PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,222EUR. Von den letzten 9 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -15,79 %/+110,53 % bedeutet.
******EILMELDUNG**************
Wer ist auf dem Drogenpfad der Insolvenz für Adidas gekommen? Manche sollten erst lesen was schreiben, bevor die Welt von ihrem Zustand erfährt
Hoffentlich fällt die WM nicht aus,oder Europa boykottiert die WM, wegen Trump und Grönland. Trump macht alles möglich , vor allem das unmögliche