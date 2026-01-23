Adidas auf Tief seit fast 3 Jahren - RBC warnt vor Enttäuschung

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Adidas sind am Freitag mit 142,55 Euro auf den tiefsten Stand seit fast drei Jahren abgesackt. Nach dem Rutsch unter die Chartunterstützung bei 150 Euro verloren die Papiere zeitweise 6,5 Prozent. Auch Puma tendierten mit über 5 Prozent Abschlag schwach, stehen aber insgesamt noch etwas besser da.

Analyst Piral Dadhania von der kanadischen Bank RBC stellte die Anleger auf eine mögliche Enttäuschung ein, wenn Adidas anlässlich der Jahresbilanz 2025 Anfang März die Ziele für das neue Jahr ausgibt. Typischerweise sei der Ansatz konservativ und daran dürfte sich nichts ändern, so der Experte. Er rechnet mit einer Spanne zwischen 2,4 und 2,6 Milliarden Euro für das operative Ergebnis - damit läge man, gemessen am Mittelpunkt, etwa 10 Prozent unter dem Konsens.