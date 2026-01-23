JEFFERIES stuft KRONES AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones in einem Ausblick auf die Quartalszahlen von 164 auf 165 Euro angepasst und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse betonte in einer am Freitag vorliegenden Studie, der Hersteller von Getränkeabfüllanlagen starte mit gesenkten Konsenserwartungen ins Jahr 2026. Die Ausgangslage für die Auftragsentwicklung sei attraktiv./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 07:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die KRONES Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,16 % und einem Kurs von 141,8EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.