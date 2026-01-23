AKTIE IM FOKUS
Auto1 unter stärksten MDax-Werten - UBS treibt Erholung an
- Auto1-Aktien steigen um 3,7% auf 30,60 Euro.
- Analystenkommentar hebt positive Erwartungen hervor.
- Kursziel auf 36,60 Euro erhöht, Potenzial von 20%.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 haben ihre jüngste Erholung am Freitag dank eines positiven Analystenkommentars fortgesetzt. Sie stiegen zuletzt unter den größten Gewinnern im MDax der mittelgroßen Werte um 3,7 Prozent auf 30,60 Euro. Das Kursplus im neuen Jahr liegt damit wieder bei gut zwölf Prozent.
Der Online-Autohändler dürfte im Schlussquartal 2025 die Erwartungen übertroffen haben, schrieb UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb in seinem Ausblick auf die Ende Februar anstehenden Quartalszahlen. Bei Autohero sehe es gut aus. Er erhöhte sein Kursziel leicht auf 36,60 Euro, was weiteres Aufwärtspotenzial von rund einem Fünftel bedeuten würde./niw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 31.666 auf Ariva Indikation (23. Januar 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -0,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,68 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,64 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +12,81 %/+39,35 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUTO1 Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wir wissen aber, dass die Bruttomarge beim Auto mit dem Kaufpreis steigt. Hier reden wir über Scherben, die der Verkäufer Auto1 für gut 8000 Euro überlässt. Wie man an denen so viel verdienen soll mit all den Kosten für An- und Verkauf, den Standkosten, dem (unproduktiven) Headquarter, der Garantie und dem sonstigen Fixkostenblock, ist mir ein Rätsel.
Mich würde nicht wundern, wenn es es hier irgendwann zu Bilanzkorrekturen kommt.
In 2025 sieht die Welt schon GANZ anders aus: Aktuell 1.527,29 Rohertrag pro Fahrzeug. Die Situation hat sich dramatisch verändert. Wie ihr das nun für Euch interpretiert, müsst ihr selber wissen. Ich kann nur ein Beispiel aus der Praxis geben. Grüße und Schönen Abend noch.