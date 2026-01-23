Auto1 unter stärksten MDax-Werten - UBS treibt Erholung an

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 31.666 auf Ariva Indikation (23. Januar 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -0,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,68 %.

Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 6,64 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +12,81 %/+39,35 % bedeutet.