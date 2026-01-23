    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCarl Zeiss Meditec AktievorwärtsNachrichten zu Carl Zeiss Meditec

    Carl Zeiss Meditec Aktie unter Verkaufsdruck - 23.01.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Carl Zeiss Meditec Aktie bisher Verluste von -2,43 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Carl Zeiss Meditec Aktie.

    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Carl Zeiss Meditec ist ein führender Anbieter in der Medizintechnik, spezialisiert auf ophthalmologische Geräte und chirurgische Mikroskope. Mit starker globaler Präsenz konkurriert es mit Alcon und Bausch + Lomb. Bekannt für Präzision und Innovation, bietet Zeiss einzigartige optische Lösungen.

    Carl Zeiss Meditec aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.01.2026

    Die Carl Zeiss Meditec Aktie ist bisher um -2,43 % auf 28,92 gefallen. Das sind -0,72  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Carl Zeiss Meditec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -17,28 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,43 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec Verluste von -39,18 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um -27,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,60 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec -28,01 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,08 % geändert.

    Carl Zeiss Meditec Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -27,56 %
    1 Monat -28,60 %
    3 Monate -39,18 %
    1 Jahr -42,03 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die stark gefallene Carl Zeiss Meditec Aktie, die bei etwa 29 Euro einen möglichen Boden bilden könnte. Nutzer äußern Bedenken über die schwache EBITA von 8 Millionen Euro im Vergleich zur hohen Marktkapitalisierung und fordern Kostensenkungen. Während einige Anleger einen Einstieg bei 20-22 Euro in Erwägung ziehen, warnen andere vor einem weiteren Kursverfall.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.

    Zur Carl Zeiss Meditec Diskussion

    Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

    Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,59 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 23.01. - FTSE Athex 20 stark +1,44 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    BERENBERG stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold'


    Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 47 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. 2025 sei ein weiteres durchwachsenes Jahr für den Medizintechnik-/Life-Sciences-Sektor gewesen, resümierte das Team …

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Carl Zeiss Meditec von 44 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Gewinnwarnung der Jenaer sei "überraschend früh" gekommen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag …

    Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Carl Zeiss Meditec

    -2,71 %
    -27,97 %
    -29,50 %
    -40,02 %
    -42,69 %
    -78,53 %
    -78,51 %
    +9,56 %
    -38,68 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370



