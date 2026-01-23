    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOsisko Development AktievorwärtsNachrichten zu Osisko Development
    Osisko Development meldet Unfall eines Auftragnehmers auf dem Cariboo-Gold-Projekt

    Montreal, Québec, 23. Januar 2026 / IRW-Press / Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSXV: ODV) („Osisko Development” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-project-financing ... -)  bedauert mitteilen zu müssen, dass am 22. Januar 2026 ein Arbeitnehmer bei Übertagearbeiten auf dem Cariboo-Goldprojekt (das „Projekt“) im Zentrum von British Columbia („B.C.“), Kanada, tödlich verletzt wurde.

     

    Das Unternehmen hat unverzüglich die zuständigen Behörden informiert, und eine Untersuchung des Vorfalls läuft.

     

    Sean Roosen, Vorsitzender und CEO, erklärte: „Wir sind zutiefst betrübt über diesen tragischen Unfall und sprechen der Familie, den Freunden und Kollegen unseres Kollegen in dieser schwierigen Zeit unser tiefstes Beileid und unsere Unterstützung aus. Die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen aller Mitarbeiter und Auftragnehmer, die auf dem Projekt arbeiten, haben für uns höchste Priorität.“

     

    Die Aktivitäten im Rahmen des Projekts wurden vorübergehend ausgesetzt, um eine Untersuchung zu ermöglichen.

     

    Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit weitere Informationen bereitstellen.

     

    ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

     

    Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemalige Bergbaulager in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit großem Potenzial konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts, dem zu 100 % unternehmenseigenen Cariboo-Goldprojekt in Zentral-British Columbia (Kanada), zu einem mittelständischen Goldproduzenten zu werden. Ergänzt wird die Projektpipeline durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA) – Brownfield-Grundstücke mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch verantwortungsvolle Bergbauaktiva zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

     

    Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.osiskodev.com oder wenden Sie sich an:

     

    Sean Roosen

    Vorstandsvorsitzender und CEO

    E-Mail sroosen@osiskodev.com

    Tel.: + 1  (514) 940-0685

     

    Philip Rabenok

    Vizepräsident, Investor Relations

    E-Mail:prabenok@osiskodev.com

    Tel.: + 1  (437) 423-3644

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Aufsichtsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

     


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

