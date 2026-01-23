Orestone beginnt mit Explorationsarbeiten auf Goldprojekt Francisca in argentinischer Provinz Salta

23. Januar 2026 / IRW-Press / Orestone Mining Corp. (TSX Venture Exchange Symbol: ORS) (OTC: ORESF) (WKN: O2R2) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Phase-I-Explorationsprogramm auf dem Goldprojekt Francisca in der argentinischen Provinz Salta begonnen hat.

Das Phase-I-Programm wird detaillierte Kartierungen und Probenahmen in einem Raster von 200 × 500 m umfassen, das die Oberflächenausbisse der Goldzone South abdeckt. Die Probenahmen werden 600 Gesteinssplitter-, Schlitz- und Schürfproben umfassen, einschließlich der erneuten Probenahme der 11 bestehenden Schürfgräben, die die Zone entlang ihrer Streichlänge von 500 m durchschneiden. Die detaillierten Daten von Phase I werden verwendet, um die Ausrichtung der Bohrlöcher für ein Phase-II-Reverse-Circulation-(RC)-Bohrprogramm zu verfeinern. Zurzeit ist für Phase II ein RC-Bohrprogramm auf 1.500 m in zehn Bohrlöchern geplant, die die momentan definierte Gold-Silber-mineralisierte Zone in Abständen von 40 bis 80 m durchschneiden sollen. Mehrere dieser Bohrlöcher werden das größere Porphyrziel in der Tiefe unterhalb des Oxidhorizonts erproben.

David Hottman, CEO von Orestone, sagte: „Das Konzessionsgebiet Francisca umfasst ein solides Goldsystem, das in einer Zeit entdeckt wurde, in der die Goldpreise historisch sehr niedrig waren, und in den vergangenen 20 Jahren wurden keine nennenswerten Explorationsarbeiten durchgeführt. Wir freuen uns darauf, mit der Oberflächenexploration zu beginnen, um die Bohrungen zur Erprobung dieses umfassenden Goldziels vorzubereiten. Unser Ziel besteht darin, eine Oxid-Goldlagerstätte zu definieren, die im Tagebau abgebaut werden kann.“

FRÜHERE PROBENAHMEN

Die Goldzone South tritt über ein Gebiet mit einer Mächtigkeit von 50 bis 100 m und einer Streichlänge von 500 m zutage und ist das markanteste Zielgebiet, das bis dato beschrieben wurde. Ein Bestätigungs-Probenahmeprogramm, bestehend aus 20 Gesteinsproben, die über Längen von 0,1 bis 5 m entnommen wurden, wurde – wie bereits am 27. März 2025 bekannt gegeben – im Jahr 2025 abgeschlossen. Die Analysewerte bestätigen die hochgradige Beschaffenheit des Zielgebiets mit Werten zwischen 0,03 und 33 g/t Gold und 2,0 bis 160 g/t Silber mit durchschnittlich 5,78 g/t Gold und 29,2 g/t Silber (für die Durchschnittswerte wurden die Goldgehalte auf 10 g/t und die Silbergehalte auf 60 g/t gedeckelt). Elf Proben ergaben einen Gehalt von über 6,0 g/t Gold und acht Proben wiesen zwischen 0,36 und 4,5 g/t Gold auf. (Für Lagepläne von Francisca klicken Sie hier.)