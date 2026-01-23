Puma sacken ab - Rückschlag für Übernahmefantasie

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,35 % und einem Kurs von 19,67 auf Tradegate (23. Januar 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um -13,78 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,42 %.

Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 2,82 Mrd..

PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,222EUR. Von den letzten 9 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -15,12 %/+112,20 % bedeutet.