Frank Thelen packt aus: So verändert KI die Börse!

Anleger, die vom Ausbau der KI-Branche profitieren wollten, haben über reine Tech-Unternehmen hinausgeblickt und legten sich Energieversorger und Infrastrukturunternehmen mit in ihr Portfolio. "Der durch Künstliche Intelligenz (KI) vorangetriebene Strukturwandel dürfte sich als zentraler Wachstumsmotor etablieren und Anlegern vielfältige Investitionsmöglichkeiten bieten", scheibt die Deutsche Bank in einem Research-Bericht für 2026.

Künstliche Intelligenz war DAS Thema im letzten Jahr, das nicht nur die Börsen bewegt hat. US-amerikanische Aktien aus dem KI-Bereich verzeichneten ein weiteres starkes Jahr, da die Unternehmen die Gewinnerwartungen deutlich übertrafen.

Trotz der politischen Krisen in diesem jungen Jahr, von Venezuela über den Iran bis Grönland, hält sich der Aktienmarkt stabil. Das Versprechen der Künstlichen Intelligenz hat auch zu Beginn des Jahres den breiten Markt getragen. Ein Gros der Analysten denkt, dass es gar keine KI-Blase gibt.

Krischan Orth im Gespräch mit Frank Thelen und Richard Buschbeck (v. links n. rechts)

Richard Buschbeck von Teq-Capital sagt im "Börse, Baby"-Interview: "Man sollte unterscheiden zwischen der technologischen Entwicklung und dem Geschehen an der Börse." Er denkt, dass KI eine alles verändernde Technologie ist. Volatilität an der Börse: nicht ausgeschlossen.

Buschbeck ist Teil des Teams von Frank Thelen. Er gilt als Kopf des neuen Thelen-ETF. Wie genau dieser zusammengesetzt ist und warum das Team um Thelen KI als den Treiber an der Börse schlechthin sieht, hört ihr in unserem neuesten Podcast!

Hört direkt rein – unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Spotify

Apple Podcasts

Podcast.de

Podscan.fm

Radio.de

Podcast Republic

Deezer

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion