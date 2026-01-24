    StartseitevorwärtsETFsvorwärtsTEQ - General Art. Intellig. UCITS ETF R EUR UCITS ETF (Acc) ETFvorwärtsNachrichten zu TEQ - General Art. Intellig. UCITS ETF R EUR UCITS ETF (Acc)

    Frank Thelen packt aus: So verändert KI die Börse!

    Der TV-Gründer aus "Die Höhle der Löwen" erklärt, wie er die Rolle Europas im globalen Wettlauf um Technologie einschätzt – und welche Chancen und Risiken sich daraus für Anleger ergeben. 

    Für Sie zusammengefasst
    • Europa im Technologiewettlauf: Chancen und Risiken.
    • KI als zentraler Wachstumsmotor für Anleger 2026.
    • Aktienmarkt stabil trotz globaler politischer Krisen.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Börse, Baby! - Frank Thelen packt aus: So verändert KI die Börse!
    Foto: wallstreetOnline

    Künstliche Intelligenz war DAS Thema im letzten Jahr, das nicht nur die Börsen bewegt hat. US-amerikanische Aktien aus dem KI-Bereich verzeichneten ein weiteres starkes Jahr, da die Unternehmen die Gewinnerwartungen deutlich übertrafen.

    Anleger, die vom Ausbau der KI-Branche profitieren wollten, haben über reine Tech-Unternehmen hinausgeblickt und legten sich Energieversorger und Infrastrukturunternehmen mit in ihr Portfolio. "Der durch Künstliche Intelligenz (KI) vorangetriebene Strukturwandel dürfte sich als zentraler Wachstumsmotor etablieren und Anlegern vielfältige Investitionsmöglichkeiten bieten", scheibt die Deutsche Bank in einem Research-Bericht für 2026.

    Trotz der politischen Krisen in diesem jungen Jahr, von Venezuela über den Iran bis Grönland, hält sich der Aktienmarkt stabil. Das Versprechen der Künstlichen Intelligenz hat auch zu Beginn des Jahres den breiten Markt getragen. Ein Gros der Analysten denkt, dass es gar keine KI-Blase gibt.

    Krischan Orth im Gespräch mit Frank Thelen und Richard Buschbeck (v. links n. rechts)

    Richard Buschbeck von Teq-Capital sagt im "Börse, Baby"-Interview: "Man sollte unterscheiden zwischen der technologischen Entwicklung und dem Geschehen an der Börse." Er denkt, dass KI eine alles verändernde Technologie ist. Volatilität an der Börse: nicht ausgeschlossen. 

    Buschbeck ist Teil des Teams von Frank Thelen. Er gilt als Kopf des neuen Thelen-ETF. Wie genau dieser zusammengesetzt ist und warum das Team um Thelen KI als den Treiber an der Börse schlechthin sieht, hört ihr in unserem neuesten Podcast!

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst von Krischan Orth
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
