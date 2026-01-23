Green Bridge Metals: US-Rohstoffsektor mit Diamantbohrung in Minnesota
Im Norden Minnesotas setzt Green Bridge Metals mit neuen Bohrungen auf „Titac“ ein Zeichen: Kupfer, Titan und geopolitische Dynamik rücken das Projekt in den Fokus der Anleger.
Foto: Sunshine Seeds - 198506252
- Green Bridge Metals Corp. hat ein Diamantkernbohrprogramm auf dem Projekt "Titac" im Nordosten von Minnesota gestartet, um die Kupfermineralisierung zu bewerten und zu erweitern.
- Das Programm umfasst 6 Bohrlöcher über eine Tiefe von etwa 1.800 Metern, um historische Kupfermineralisierungen systematisch zu untersuchen.
- Die Lagerstätte "Titac South" hat eine bestehende Titandioxid-Mineralressource von 46,6 Millionen Tonnen mit 15 % Titandioxid, wobei 26 von 32 historischen Bohrlöchern Kupfermineralisierung durchteufen.
- Neue geophysikalische Daten zeigen vielversprechende Anomalien, die das Explorationspotenzial bei "Titac" unterstützen und weitere Bohrungen in der Zukunft ermöglichen könnten.
- Green Bridge Metals fokussiert sich auf kritische Mineralvorkommen in einem politisch priorisierten Entwicklungsraum, was die Attraktivität für Investoren erhöht.
- Der US-amerikanische Rohstoffsektor profitiert von geopolitischen Spannungen und einer verbesserten politischen Unterstützung, was die strategische Relevanz von Projekten wie "Titac" verstärkt.
Der Kurs von Green Bridge Metals Corporation lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1265EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +10,96 % im Plus.
8 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,1295EUR das entspricht einem Plus von +2,37 % seit der Veröffentlichung.
