SAP: Die Entscheidung naht – Rallye-Modus oder Totalabsturz?

Negative Unternehmensnachrichten aus Walldorf sind derzeit nicht auszumachen. Der deutliche Kursdruck auf die SAP-Aktie kommt vielmehr aus dem insgesamt eingetrübten Sentiment gegenüber Softwarewerten. Investoren meiden den Sektor, obwohl die operative Entwicklung bei vielen Anbietern stabil verläuft.

Seit ihrem Jahreshoch Mitte Februar vergangenen Jahres hat die Aktie von SAP etwas mehr als 30 Prozent verloren. Damit haben sich rund 110 Milliarden Euro an Marktkapitalisierung in Luft augelöscht. Damit ist der einst wertvollste Konzern Europas weit von seinen Glanzzeiten entfernt.

Macht KI SAP-Produkte überflüssig?

Auslöser der Skepsis ist der rasante Fortschritt bei generativen KI-Modellen. Diese sind inzwischen in der Lage, zunehmend komplexen Programmiercodes zu erstellen – eine Entwicklung, die nicht nur den Arbeitsmarkt für IT-Fachkräfte verändert, sondern auch die Geschäftsmodelle großer Softwarekonzerne unter Beobachtung stellt. Neben Adobe und Oracle gerät damit auch SAP immer stärker in den Fokus der Anleger.

An den Börsen wächst die Sorge, dass KI-Systeme mittelfristig ein Leistungsniveau erreichen könnten, das sie in direkte Konkurrenz zu etablierten Softwarelösungen bringt. Die zentrale Frage lautet: Warum sollten Unternehmen weiterhin hohe Lizenzgebühren für umfangreiche Softwarepakete zahlen, wenn vergleichbare Funktionen künftig über KI-basierte Dienste zu deutlich geringeren Kosten verfügbar sind? Diese Unsicherheit belastet derzeit die Bewertung der gesamten Branche – und trifft auch den DAX-Konzern SAP.

Zahlen dürften Aufklärung bieten

Ob die Sorgen der Anleger berechtigt sind, werden wohl die Zahlen zum 4. Quartal zeigen. Die Walldorfer öffnen diesen Donnerstag (29.01.2026) vor Börsenstart ihre Bücher. Dabei muss der DAX-Konzern folgende Hürden überwinden, damit die Anleger wieder ruhiger werden.

Nach Einschätzung von 16 Analysten dürfte der Softwarekonzern im abgelaufenen Quartal einen Gewinn je Aktie von durchschnittlich 1,50 Euro erzielt haben. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte das Ergebnis noch bei 1,37 Euro je Aktie gelegen.

Auch auf der Umsatzseite rechnen Experten mit einem moderaten Wachstum. 15 Analysten erwarten im Schnitt Erlöse von 9,75 Milliarden Euro. Das entspräche einem Plus von knapp vier Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, in dem SAP 9,38 Milliarden Euro umgesetzt hatte.

Für das gesamte Fiskaljahr liegt die Messlatte vor allem beim Gewinn hoch. 26 Analysten gehen im Mittel von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 6,04 Euro aus. Im Vorjahr hatte SAP hier lediglich 2,68 Euro je Aktie ausgewiesen. Beim Umsatz kalkulieren 27 Analysten mit Erlösen von 36,94 Milliarden Euro, nach 34,18 Milliarden Euro im vorherigen Geschäftsjahr.

Dazu muss auch die Entwicklung der SAP Cloud passen. Wird hier kein passendes Wachstum ausgewiesen, dann dürfte das auf jeden Fall einige Anleger abschrecken. Das bedeutet, es muss mindestens zwischen 27 und 29 Prozent liegen.

Analysten sind auf der Seite von SAP

Das Analysehaus Oppenheimer sieht SAP vor der Zahlenvorlage auf einem soliden Kurs. Eigene Recherchen deuteten auf ein "leicht positives" Quartal hin, heißt es in einer aktuellen Einschätzung. Gegenüber den Markterwartungen erkennen die Analysten ein moderates Aufwärtspotenzial.

Als Treiber nennt Oppenheimer insbesondere das anhaltende KI-Momentum, stabile IT-Ausgaben der Unternehmenskunden sowie ein robustes Wachstum der Auftragspipeline. Für das vierte Quartal prognostiziert das Investmenthaus einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,49 Euro. Der Umsatz dürfte sich nach dieser Einschätzung auf 9,74 Milliarden Euro belaufen.

Das Analysehaus Jefferies hat seine Kaufempfehlung für SAP vergangene Woche bestätigt und das Kursziel unverändert bei 290 Euro belassen. In der veröffentlichten Studie verweist Analyst Charles Brennan auf das aktuell äußerst eingetrübte Sentiment im Software-Sektor. Selten sei die Stimmung unter Investoren so schlecht gewesen.

Für Verunsicherung sorge vor allem der rasante Fortschritt bei künstlicher Intelligenz, der Fragen nach der künftigen Wettbewerbsposition etablierter Softwareanbieter aufwerfe. Aus Sicht von Jefferies spiegelt diese Skepsis jedoch nicht die fundamentale Stärke von SAP wider, weshalb die Analysten an ihrer positiven Einschätzung festhalten.

Mein Tipp: Donnerstag im Auge behalten

Vor den Zahlen sollten Anleger die Aktie nur beobachten. Charttechnisch ist die Aktie mehr als angeschlagen. Der Kurs ist unter die psychologische Marke von 200 Euro gefallen und damit rückt die 50-Tage-Linie auch in immer weitere Ferne. Aktuell liegt sie bei 207 Euro. Erst wenn der Kurs wieder über 207 Euro springt, hellt sich das Bild wieder auf und höhere Kurse sind möglich.

Sollte es SAP gelingen, mit seinen Zahlen zu überzeugen, dann könnte es im Kurs sehr schnell aufwärts gehen. Daher sollten Anleger sich Donnerstag auf die Lauer legen und bei guten Zahlen blitzschnell zuschlagen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 204,78 € , was eine Steigerung von +4,35% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer