DZ BANK stuft Deutsche Börse AG auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 270 Euro belassen. Die geplante Übernahme der Fondsplattform Allfunds sei in strategischer Hinsicht positiv, schrieb Philipp Häßler in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die beiden Unternehmen ergänzten sich gut, die erwarteten Synergien seien auf den ersten Blick plausibel./niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:01 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:36 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:01 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 14:36 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 213EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 15:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Philipp Häßler
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Philipp Häßler
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte