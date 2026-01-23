Börsenstart USA - 23.01. - Dow Jones schwach -0,52 %

Der Dow Jones steht bei 49.124,56 PKT und verliert bisher -0,52 %.

Top-Werte: 3M +2,39 %, NVIDIA +2,00 %, Microsoft +1,47 %, Amazon +1,02 %, Chevron Corporation +0,84 %

Flop-Werte: Goldman Sachs Group -2,30 %, Caterpillar -1,63 %, Walt Disney -1,39 %, Merck & Co -1,34 %, JPMorgan Chase -1,07 %

Der US Tech 100 steht bei 25.517,56 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: Fortinet +7,33 %, Advanced Micro Devices +4,71 %, Axon Enterprise +3,02 %, Gilead Sciences +2,42 %, Diamondback Energy +2,37 %

Flop-Werte: Intel -10,29 %, Arm Holdings -3,39 %, Broadcom -3,09 %, Seagate Technology Holdings -2,90 %, Marvell Technology -2,86 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.907,61 PKT und fällt um -0,06 %.

Top-Werte: Fortinet +7,33 %, Advanced Micro Devices +4,71 %, APA Corporation +4,67 %, Clorox +3,71 %, Phillips 66 +3,53 %

Flop-Werte: Intel -10,29 %, Moderna -7,27 %, Broadcom -3,09 %, West Pharmaceutical Services -2,92 %, Seagate Technology Holdings -2,90 %