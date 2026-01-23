STO Aktie - Kurs auf Talfahrt - 23.01.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die STO Aktie. Sie fällt um -5,36 % auf 113,00€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,84 %, geht es heute bei der STO Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

STO ist ein globaler Marktführer in der Gebäudebeschichtung, bekannt für nachhaltige Fassadensysteme. Hauptkonkurrenten sind BASF und Caparol. STOs Alleinstellungsmerkmal liegt in der Innovation und Umweltfreundlichkeit seiner Produkte.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei STO insgesamt ein Minus von -4,09 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die STO um -6,77 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

STO Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,56 % 1 Monat -5,84 % 3 Monate -4,09 % 1 Jahr +7,85 %

Informationen zur STO Aktie

Es gibt 3 Mio. STO Aktien. Damit ist das Unternehmen 291,87 Mio.EUR € wert.

STO Aktie jetzt kaufen?

Ob die STO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.