    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSTO AktievorwärtsNachrichten zu STO

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    STO Aktie - Kurs auf Talfahrt - 23.01.2026

    Am 23.01.2026 ist die STO Aktie, bisher, um -5,36 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der STO Aktie.

    Besonders beachtet! - STO Aktie - Kurs auf Talfahrt - 23.01.2026
    Foto: Patrick Seeger - dpa

    STO ist ein globaler Marktführer in der Gebäudebeschichtung, bekannt für nachhaltige Fassadensysteme. Hauptkonkurrenten sind BASF und Caparol. STOs Alleinstellungsmerkmal liegt in der Innovation und Umweltfreundlichkeit seiner Produkte.

    STO aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 23.01.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die STO Aktie. Sie fällt um -5,36 % auf 113,00. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,84 %, geht es heute bei der STO Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei STO insgesamt ein Minus von -4,09 % zu verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,56 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,84 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die STO um -6,77 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,03 % geändert.

    STO Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,56 %
    1 Monat -5,84 %
    3 Monate -4,09 %
    1 Jahr +7,85 %

    Informationen zur STO Aktie

    Es gibt 3 Mio. STO Aktien. Damit ist das Unternehmen 291,87 Mio.EUR € wert.

    STO Aktie jetzt kaufen?


    Ob die STO Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur STO Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    STO

    -2,18 %
    -3,58 %
    -5,67 %
    -3,39 %
    +8,33 %
    -25,71 %
    -11,41 %
    +23,30 %
    +5.754,64 %
    ISIN:DE0007274136WKN:727413



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! STO Aktie - Kurs auf Talfahrt - 23.01.2026 Am 23.01.2026 ist die STO Aktie, bisher, um -5,36 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der STO Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     