Rheinmetall baut Standort Silberhütte aus
- Rheinmetall investiert 30-40 Mio. Euro in Silberhütte.
- Kapazitäten sollen sich mindestens verdoppeln, evtl. verdreifachen.
- Mindestens 100 neue Arbeitsplätze geplant, Unterstützung zugesagt.
HARZGERODE (dpa-AFX) - Der Rüstungskonzern Rheinmetall will auch am Standort Silberhütte in Sachsen-Anhalt wachsen. "Wir wollen in den nächsten Jahren 30 bis 40 Millionen Euro investieren, um die Pyrotechnik zu ergänzen", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger am Standort Silberhütte der Rheinmetall Waffe Munition GmbH. "Wir wollen die Kapazitäten hier mindestens verdoppeln, wenn nicht verdreifachen." Aktuell habe Rheinmetall am Standort fast 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mindestens 100 sollten dazukommen. Die Landesregierung habe ihre Unterstützung zugesagt.
Laut Papperger ist Silberhütte der größte pyrotechnische Standort der Rheinmetall-Gruppe weltweit. Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) besuchte das Unternehmen. Er sagte, es sei der Landesregierung und auch ihm persönlich wichtig, dass der Osten Deutschlands und damit Sachsen-Anhalt von solchen Investitionen profitiere./dh/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 1.820 auf Tradegate (23. Januar 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -9,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 84,01 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +9,62 %/+26,06 % bedeutet.
...man sollte ihn schwafeln lassen und sich auf die Fakten konzentrieren, verstehe nicht, warum man auf seine Kommentare noch reagiert...
Deine Beiträge grenzen schon an sadistische seelischen Grausamkeit gegenüber den Usern hier,IMMER wenn Rheinmetall mal kurzfristig fällt, kriegst ein Höhepunkt in deiner sadistischen Welt. Was bringt dir das? Wir halten uns an Fakten. Die kannst nicht leugnen, Rheinmetall erstickt in bestehende Aufträge, dieses Jahr erwartet Rheinmetall 80 Milliarden an NEUEN Aufträge. Da freut man sich wenn in der Ukraine Frieden herrscht. Das wird den Umsatz von Rheinmetall weiter steigern, genauso die Aufrüstung von Grönland. Alles mehrmals geschrieben, ABER Du nimmst NUR Wahr,was in deiner kindlichen Welt gefällt
Kleine Ergänzung noch, falls jetzt noch mehr User sich melden, die genau wissen, wie die aktuelle Verhandlungsrunde in Sachen Ukrainekrieg ausgeht. Ich weiß es nicht und ich hüte mich vor Prognosen in dieser Angelegenheit. Aber ich denke, es ist wichtig, dass man sich als Aktionär auf diese Entwicklung gedanklich und strategisch (börsentechnisch) einstellt. Denn irgendwann ist dieser Krieg vorbei.