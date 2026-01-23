Rheinmetall baut Standort Silberhütte aus

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 1.820 auf Tradegate (23. Januar 2026, 16:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -9,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,17 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 84,01 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.160,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.000,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +9,62 %/+26,06 % bedeutet.