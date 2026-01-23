Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu adidas im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 14%, was zu einer pessimistischen Stimmung führt. Technische Analysen zeigen einen Abwärtstrend, während einige Anleger an eine Erholung glauben, da die Marke stark ist. Es gibt auch Bedenken, dass der Markt bereits pessimistisch eingepreist ist, was zu unterschiedlichen Meinungen über Kauf- oder Abwartestrategien führt.