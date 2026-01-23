Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 23.01.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.01.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
adidas
Tagesperformance: -4,99 %
Platz 1
Performance 1M: -8,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu adidas
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu adidas im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs fiel in den letzten 14 Tagen um 14%, was zu einer pessimistischen Stimmung führt. Technische Analysen zeigen einen Abwärtstrend, während einige Anleger an eine Erholung glauben, da die Marke stark ist. Es gibt auch Bedenken, dass der Markt bereits pessimistisch eingepreist ist, was zu unterschiedlichen Meinungen über Kauf- oder Abwartestrategien führt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber adidas eingestellt.
Zalando
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 2
Performance 1M: -6,17 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Zalando im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend negativ. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen um 4% verloren, und viele Beiträge bezeichnen sie als 'Müll'. Trotz positiver Analystenmeinungen mit Kurszielen über 30 Euro gibt es Bedenken hinsichtlich der Margen und der Expansion in die USA, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Zalando eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,04 %
Platz 3
Performance 1M: +14,69 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Das Anleger-Sentiment zu Rheinmetall im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Kursentwicklung war volatil, mit einem Rückgang und anschließender Stabilisierung. Positiv wird das hohe Auftragsvolumen von 80 Milliarden Euro für 2026 hervorgehoben. Technische Analysen zeigen kritische Preiszonen zwischen 1.760 € und 1.900 €. Die Konkurrenz durch CSG N.V. wird als potenzieller Antrieb für Verbesserungen gesehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,95 %
Platz 4
Performance 1M: +19,99 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. UBS hat die Bewertung von 'Sell' auf 'Buy' angehoben und das Kursziel von 40 auf 175 Euro erhöht. Dennoch gibt es kritische Stimmen zur Glaubwürdigkeit dieser Einschätzung. In den letzten 14 Tagen fiel der Kurs um etwa 5%, was die Anleger verunsichert. Die Diskussion zeigt sowohl Optimismus als auch Skepsis bezüglich der zukünftigen Entwicklung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Siemens Energy eingestellt.
SAP
Tagesperformance: +2,80 %
Platz 5
Performance 1M: -7,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ reagiert, während die bevorstehenden Quartalszahlen für Volatilität sorgen könnten. Technische Analysen zeigen Risiken, da die Aktie außerhalb der Bollinger Bänder liegt. Langfristig sehen einige Anleger Potenzial, da die Aktie in den letzten 5 Jahren 82% zulegte, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich regulatorischer Änderungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: -2,10 %
Platz 6
Performance 1M: -6,97 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 61,84%
|PUT: 38,16%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 23,68 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
