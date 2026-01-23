Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.01.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Hensoldt im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie zeigt eine positive Kursentwicklung, mit einem Ziel von 150 EUR laut Chartanalysen. Blackrock erhöht seine Anteile, was Vertrauen signalisiert. Hensoldt wird als Schlüsselakteur im europäischen Verteidigungssektor wahrgenommen, insbesondere durch erfolgreiche Tests in der Ukraine.