Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 23.01.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.01.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
HENSOLDT
Tagesperformance: +4,90 %
Platz 1
Performance 1M: +13,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Hensoldt im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Aktie zeigt eine positive Kursentwicklung, mit einem Ziel von 150 EUR laut Chartanalysen. Blackrock erhöht seine Anteile, was Vertrauen signalisiert. Hensoldt wird als Schlüsselakteur im europäischen Verteidigungssektor wahrgenommen, insbesondere durch erfolgreiche Tests in der Ukraine.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
Elmos Semiconductor
Tagesperformance: +4,23 %
Platz 2
Performance 1M: +21,98 %
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: -3,68 %
Platz 3
Performance 1M: -29,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Carl Zeiss Meditec
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Carl Zeiss Meditec im wallstreetONLINE-Forum ist von Skepsis geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ reagiert, und die schwache EBITA von 8 Millionen Euro wird als Zeichen für eine überhöhte Bewertung angesehen. Es wird über eine mögliche Bodenbildung bei 29 Euro diskutiert, jedoch bleibt die Unsicherheit über die kommenden Quartalszahlen bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Carl Zeiss Meditec eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: +3,41 %
Platz 4
Performance 1M: +22,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Das Anleger-Sentiment zu AIXTRON im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Entlassungen deuten auf eine schwächere Auftragslage hin, was die Bewertung negativ beeinflussen könnte. Einige sehen dies als Teil einer Transformation hin zu mehr F&E. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war rückläufig, was die Sorgen der Anleger verstärkt und viele dazu bringt, abzuwarten.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +3,28 %
Platz 5
Performance 1M: +15,20 %
SAP
Tagesperformance: +2,87 %
Platz 6
Performance 1M: -7,58 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu SAP im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen negativ reagiert, während die bevorstehenden Quartalszahlen für Volatilität sorgen könnten. Technische Analysen zeigen Risiken, da die Aktie außerhalb der Bollinger Bänder liegt. Langfristig sehen einige Anleger Potenzial, da die Aktie in den letzten 5 Jahren 82% zulegte, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich regulatorischer Änderungen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SAP eingestellt.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: -2,37 %
Platz 7
Performance 1M: +9,30 %
Ottobock
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 8
Performance 1M: +2,60 %
Nordex
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 9
Performance 1M: +15,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nordex
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Nordex im wallstreetONLINE-Forum ist überwiegend positiv. Der Kurs stieg in den letzten 14 Tagen auf 32 EUR, unterstützt durch Marktanteilsgewinne. Trotz Druck durch institutionelle Leerverkäufer zeigt sich Nordex stabil. Es gibt jedoch Bedenken hinsichtlich Rohstoffpreisen und wirtschaftlicher Unsicherheiten. Die Prognosen sind optimistisch, mit einer möglichen Erreichung von 40 EUR bis Juni 2026.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nordex eingestellt.
Draegerwerk
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 10
Performance 1M: +24,38 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk
Das Anleger-Sentiment zu Draegerwerk im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Bedenken über den Verkauf von Aktien durch den Vorstand und die schwache Kursentwicklung der Vorzugsaktien prägen die Diskussion. Anleger ziehen eine Umschichtung in Betracht, während die Dividendenrendite als positiver Aspekt hervorgehoben wird.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Draegerwerk eingestellt.
