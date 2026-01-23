    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    ROUNDUP/Aktien New York

    Uneinheitlich am Ende einer turbulenten Woche

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Aktienmarkt startet leicht negativ nach Erholung.
    • Intel-Aktien fallen um 16% wegen enttäuschendem Ausblick.
    • Nvidia und SLB verzeichnen Kursgewinne, positive Nachrichten.
    ROUNDUP/Aktien New York - Uneinheitlich am Ende einer turbulenten Woche
    Foto: Sophie Backes - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Erholung ist der US-Aktienmarkt am Freitag mit leicht negativer Tendenz gestartet. Geprägt war die turbulente Handelswoche von geopolitischen und handelspolitischen Spannungen wie dem vorerst entschärften Konflikt um Grönland und den zurückgenommenen Strafzolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen acht europäische Länder.

    Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor in der ersten Handelsstunde 0,58 Prozent auf 49.097 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,25 Prozent auf 25.581 Zähler. Der marktbreite S&P 500 trat mit 6.913 Punkten auf der Stelle.

    Der Chipkonzern Intel wird auf seinem Sanierungskurs von Lieferengpässen gebremst. Das Umsatzziel für das laufende Quartal enttäuschte die Wall Street: Die Intel-Aktien sackten um gut 16 Prozent ab. Allerdings hatten sie seit dem Jahreswechsel einen Kursanstieg von fast 50 Prozent hingelegt. Für JPMorgan-Analyst Harlan Sur war der Kursanstieg zu viel des Guten. Er hob sein Kursziel zwar an, allerdings nur von 30 auf 35 Dollar. Seine Einstufung für die Aktie lautet weiterhin auf "Underweight". Die jüngsten Kennzahlen des Halbleiterkonzerns fand er besser als erwartet, den Ausblick aber enttäuschend.

    Für die Papiere von Nvidia ging es um 1,5 Prozent nach oben. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, haben chinesische Beamte dem größten Technologiekonzernen des Landes den Kauf von Nvidias H200-KI-Chips erlaubt.

    SLB gewannen rund 2 Prozent. Der Ölfelddienstleister hob die Dividende an und übertraf mit den Quartalszahlen die Erwartungen. Das Schlimmste könnte im weltweiten Ölmarkt vorbei sein, sagte SLB-Chef Olivier Le Peuch.

    Die Papiere von Booz Allen Hamilton sprangen um 7 Prozent hoch. Das auf Technologie und Verteidigung spezialisierte Beratungsunternehmen punktete bei Analysten mit dem Ausblick./ajx/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

    Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -14,70 % und einem Kurs von 39,45 auf Tradegate (23. Januar 2026, 16:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um -7,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 185,43 Mrd..

    Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 50,00USD was eine Bandbreite von -9,91 %/+28,70 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
