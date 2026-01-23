    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Michigan-Konsumklima legt stärker zu als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Verbraucherstimmung steigt auf 56,4 Punkte.
    • Breite Verbesserung über alle Einkommensklassen.
    • Inflationsprognose sinkt auf 4,0 Prozent kurzfristig.
    USA - Michigan-Konsumklima legt stärker zu als erwartet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MICHIGAN (dpa-AFX) - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Januar stärker verbessert als erwartet. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut der am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung um 3,5 Punkte auf 56,4 Punkte. Dies ist der höchste Stand seit August. In einer ersten Schätzung wurden noch 54,0 Punkte ermittelt. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

    Sowohl der Indikator für die Erwartungen der Verbraucher als auch die Beurteilung der aktuellen Lage verbesserten sich jeweils stärker als erwartet.

    "Die Verbesserung war zwar insgesamt gering, aber breit angelegt und erstreckte sich über alle Einkommensklassen, Bildungsniveaus, ältere und jüngere Verbraucher sowie Republikaner und Demokraten gleichermaßen", kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Die Stimmung im Land liege jedoch weiterhin deutlich unter dem Vorjahresniveau, da die Verbraucher nach wie vor von einem Druck auf ihre Kaufkraft berichten. Grund seien hohe Preise und die Aussicht auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes. Die außenpolitischen Turbulenzen würden laut Hsu mit Ausnahme der Zollpolitik kaum eine Rolle für den Verbraucher spielen.

    Die Verbraucher erwarten auf kurze Sicht eine Inflationsrate von 4,0 Prozent. Zunächst waren noch 4,2 Prozent ermittelt worden. Die längerfristigen Inflationserwartungen lagen bei 3,3 Prozent. Hier waren zunächst 3,4 Prozent festgestellt worden. Die US-Notenbank strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

    Der Indikator der Universität Michigan misst das Kaufverhalten der US-Verbraucher. Er basiert auf einer telefonischen Umfrage unter etwa 500 Haushalten. Abgefragt werden die finanzielle und wirtschaftliche Lagebeurteilung sowie die entsprechenden Erwartungen./jsl/he






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
