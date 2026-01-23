    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Silberpreis steigt erstmals über 100 Dollar

    • Silberpreis über 100 USD, stark gestiegen.
    • Nachfrage nach Silber übersteigt Gold deutlich.
    • Politische Spannungen treiben Edelmetallpreise hoch.
    Foto: Jingming Pan - unsplash

    LONDON (dpa-AFX) - Der Silberpreis ist am Freitag erstmals in der Geschichte über 100 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gestiegen. An der Metallbörse in London wurde das Edelmetall bei 100,56 Dollar gehandelt. Im frühen Handel hatte der Preis noch unter 96 Dollar gelegen. In den ersten Wochen des Jahres ist das Edelmetall damit um fast 40 Prozent teurer geworden. Händler sprachen von einem historischen Moment.

    Silber war zuletzt auch stärker gefragt als Gold. Der Preis für Silber war 2025 um fast 150 Prozent nach oben geklettert und damit deutlich stärker als der Goldpreis. Auch 2026 sorgten politische Spannungen für die Kursgewinne bei Edelmetallen. So führten Experten die Gewinne in den ersten Handelswochen des Jahres vor allem auf die Lage im Iran und die zeitweisen Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einige europäische Staaten im Zusammenhang mit Grönland zurück. Aber auch die Erwartung, dass die US-Notenbank die Leitzinsen in diesem Jahr weiter senken dürfte, stützt weiterhin den Preis.

    Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Zeiten politischer Unsicherheiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für zahlreiche Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird. Zuletzt gab es auch immer wieder regionale Engpässe beim Silberangebot.

    "Mit dem Anstieg über die Marke von 100 US-Dollar je Feinunze hat Silber einen historischen Meilenstein erreicht und steht klar im Zentrum der aktuellen Edelmetallrally", kommentierte Alexander Zumpfe, Edelmetallhändler bei Heraeus. "Solange jedoch das Zusammenspiel aus makroökonomischer Unsicherheit, strukturellem Angebotsdefizit und hoher Preiselastizität anhält, bleibt der übergeordnete Trend konstruktiv." Zumpfe warnt jedoch auch: "Silber ist historisch für abrupte Korrekturen bekannt. Kurzfristige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich."/jsl/he





