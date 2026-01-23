    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Microsoft Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 23.01.2026

    Am 23.01.2026 ist die Microsoft Aktie, bisher, um +3,68 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Microsoft Aktie.

    Foto: Mark Lennihan - dpa

    Microsoft ist ein globaler Technologieriese, der Software, Cloud-Dienste und Hardware anbietet. Es ist führend in den Bereichen Betriebssysteme und Cloud-Computing. Hauptkonkurrenten sind Apple, Google und Amazon. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die nahtlose Integration von Software und Cloud-Diensten.

    Microsoft aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.01.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Microsoft Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,68 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,68 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Microsoft Aktie. Nach einem Plus von +0,68 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 397,75, mit einem Plus von +3,68 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl sich die Microsoft Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -14,44 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microsoft Aktie damit um -2,52 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,89 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Microsoft -7,22 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,46 % geändert.

    Microsoft Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,52 %
    1 Monat -6,89 %
    3 Monate -14,44 %
    1 Jahr -10,26 %

    Informationen zur Microsoft Aktie

    Es gibt 7 Mrd. Microsoft Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,95 Bil.EUR € wert.

    Dax nach überstandenem Zoll-Schock auf Richtungssuche


    Obwohl die Anleger den zwischenzeitlichen Zoll-Schock von US-Präsident Donald Trump weitgehend verdaut haben, dürfte auch in der neuen Woche keine Ruhe am deutschen Aktienmarkt einkehren. Zwar hatte Trump seine angedrohten Strafzölle nach einer …

    Börsenstart USA - 23.01. - Dow Jones schwach -0,52 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Finishing 2025 at $260M ARR, Artlist Unveils the Future of AI Video Production, with a Full-Scale AI Ecosystem


    With the announcement of Artlist Studio, the launch of the AI Toolkit, and the Artlist Original 1.0 generative AI model, Artlist introduces the first truly end-to-end, production-ready platform. NEW YORK, Jan. 23, 2026 /PRNewswire/ - Artlist, the …

    Microsoft Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Microsoft Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microsoft Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Microsoft

    +3,32 %
    -1,69 %
    -5,98 %
    -13,74 %
    -9,50 %
    +74,88 %
    +106,04 %
    +698,68 %
    +1.648,02 %
    ISIN:US5949181045WKN:870747



    RSS-Feed abonnieren

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
