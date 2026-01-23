Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 23.01.2026

Edelmetalle wie Gold und Silber können heute zulegen. Auch bei den Ölwerten können WTI und auch Brent zulegen.

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.985,75USD pro Feinunze und notiert damit +1,00 % im Plus. Auch der Silberpreis liegt bei 100,78USD pro Feinunze und verzeichnet ein Plus von +4,79 %.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 65,77USD und verzeichnet ein Plus von +2,18 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 60,98USD und verzeichnet ein Plus von +2,20 %.