Dax legt zum Wochenausklang zu - SAP-Aktien gefragt

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 24.901 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss



"Der scheinbar unaufhaltsame Anstieg des Goldpreises zumindest spricht dafür, dass die Anleger die geopolitischen Risiken weiterhin sehr ernst nehmen", kommentierte Christine Romar, Head of Europe bei CMC Markets. "Zwar sind die Zollandrohungen, die den Markt in der ersten Wochenhälfte belastet haben, zunächst vom Tisch, das Thema Grönland ist es aber damit noch lange nicht." Es dürfte ihrer Ansicht nach nur eine Frage der Zeit sein, wann Trump seinem Willen, die US-Flagge auf der Insel zu hissen, erneut Nachdruck verleihen wird, so Romar. Im Gespräch sei aktuell eine Lösung ähnlich den britischen Hoheitsgebieten auf Zypern. "Ob alle Beteiligten damit aber leben könnten, ist mehr als fraglich."





