    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall

    Der Börsen-Tag

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    DAX & TecDAX ziehen davon: Deutsche Börse im Plus, Dow schwächelt

    Europas Börsen legen zu, während die Wall Street schwächelt: Vor allem deutsche Tech-Werte glänzen, doch nicht alle Indizes und Einzelwerte können vom Aufschwung profitieren.

    Der Börsen-Tag - DAX & TecDAX ziehen davon: Deutsche Börse im Plus, Dow schwächelt
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Vorteilen für die europäischen Märkte gegenüber den USA. In Deutschland notieren alle vier großen Indizes im Plus. Der Leitindex DAX steigt um 0,31 Prozent auf 24.905,23 Punkte und setzt damit seinen Aufwärtstrend moderat fort. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, legt um 0,30 Prozent auf 31.728,17 Punkte zu und entwickelt sich damit nahezu parallel zum DAX. Der Nebenwerteindex SDAX kommt dagegen nur leicht voran und gewinnt 0,09 Prozent auf 18.299,01 Punkte. Am stärksten zeigt sich der Technologiewerte-Index TecDAX: Er steigt um 0,58 Prozent auf 3.725,11 Punkte und ist damit heute der dynamischste der großen deutschen Indizes. In den USA ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Der Dow Jones liegt mit 49.163,08 Punkten um 0,44 Prozent im Minus und zeigt damit eine schwächere Tendenz als die deutschen Standardwerte. Der breiter gefasste S&P 500 kann sich hingegen leicht behaupten und gewinnt 0,23 Prozent auf 6.927,70 Punkte. Damit signalisiert der US-Gesamtmarkt trotz der Schwäche im Dow eine gewisse Stabilität, während in Deutschland vor allem Technologiewerte für positive Akzente sorgen.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 4.01%. SAP folgt mit 2.28%, während Siemens Energy mit 2.25% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Zalando führt mit einem Rückgang von 4.48%, gefolgt von adidas, das um 5.51% gefallen ist. Siemens Healthineers schließt die Liste mit einem Minus von 2.44% ab.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen HENSOLDT mit einem beeindruckenden Plus von 5.98% und RENK Group mit 4.63% hervor. ThyssenKrupp kann sich mit einem Anstieg von 3.86% ebenfalls gut behaupten.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, angeführt von PUMA mit einem dramatischen Minus von 14.07%. Aroundtown und Carl Zeiss Meditec folgen mit Verlusten von 4.34% und 3.25%.

    SDAX Topwerte

    Im SDAX dominiert Schaeffler mit einem Anstieg von 8.26%, gefolgt von Medios mit 5.48% und PATRIZIA, das um 3.57% zulegte.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit Wacker Neuson, das um 4.12% gefallen ist, und Eckert & Ziegler mit einem Minus von 4.43%. SFC Energy schließt die Liste mit einem Rückgang von 4.74% ab.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX führt HENSOLDT erneut mit 5.98%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 2.76% und AIXTRON, das um 2.47% zulegte.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls negativ, angeführt von IONOS Group mit einem Minus von 3.13%. Carl Zeiss Meditec und Eckert & Ziegler folgen mit Verlusten von 3.25% und 4.43%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones zeigen Microsoft mit 3.24%, Amazon mit 2.07% und NVIDIA mit 1.40% positive Entwicklungen.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones sind American Express mit -2.19%, Caterpillar mit -2.62% und Goldman Sachs Group mit -2.98%.

    S&P 500 Topwerte

    Im S&P 500 sticht Fortinet mit einem Anstieg von 6.80% hervor, gefolgt von CSX mit 4.71% und Block (A) mit 3.89%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 umfassen Incyte mit -3.06%, Becton Dickinson mit -3.52% und SanDisk Corporation mit -4.81%.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Der Börsen-Tag DAX & TecDAX ziehen davon: Deutsche Börse im Plus, Dow schwächelt Europas Börsen legen zu, während die Wall Street schwächelt: Vor allem deutsche Tech-Werte glänzen, doch nicht alle Indizes und Einzelwerte können vom Aufschwung profitieren.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     