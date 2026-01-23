Der Börsen-Tag
DAX & TecDAX ziehen davon: Deutsche Börse im Plus, Dow schwächelt
Europas Börsen legen zu, während die Wall Street schwächelt: Vor allem deutsche Tech-Werte glänzen, doch nicht alle Indizes und Einzelwerte können vom Aufschwung profitieren.
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen heute ein gemischtes Bild mit leichten Vorteilen für die europäischen Märkte gegenüber den USA. In Deutschland notieren alle vier großen Indizes im Plus. Der Leitindex DAX steigt um 0,31 Prozent auf 24.905,23 Punkte und setzt damit seinen Aufwärtstrend moderat fort. Der MDAX, der die mittelgroßen Werte abbildet, legt um 0,30 Prozent auf 31.728,17 Punkte zu und entwickelt sich damit nahezu parallel zum DAX. Der Nebenwerteindex SDAX kommt dagegen nur leicht voran und gewinnt 0,09 Prozent auf 18.299,01 Punkte. Am stärksten zeigt sich der Technologiewerte-Index TecDAX: Er steigt um 0,58 Prozent auf 3.725,11 Punkte und ist damit heute der dynamischste der großen deutschen Indizes. In den USA ergibt sich ein uneinheitliches Bild. Der Dow Jones liegt mit 49.163,08 Punkten um 0,44 Prozent im Minus und zeigt damit eine schwächere Tendenz als die deutschen Standardwerte. Der breiter gefasste S&P 500 kann sich hingegen leicht behaupten und gewinnt 0,23 Prozent auf 6.927,70 Punkte. Damit signalisiert der US-Gesamtmarkt trotz der Schwäche im Dow eine gewisse Stabilität, während in Deutschland vor allem Technologiewerte für positive Akzente sorgen.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 4.01%. SAP folgt mit 2.28%, während Siemens Energy mit 2.25% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Zalando führt mit einem Rückgang von 4.48%, gefolgt von adidas, das um 5.51% gefallen ist. Siemens Healthineers schließt die Liste mit einem Minus von 2.44% ab.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen HENSOLDT mit einem beeindruckenden Plus von 5.98% und RENK Group mit 4.63% hervor. ThyssenKrupp kann sich mit einem Anstieg von 3.86% ebenfalls gut behaupten.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Rückgänge, angeführt von PUMA mit einem dramatischen Minus von 14.07%. Aroundtown und Carl Zeiss Meditec folgen mit Verlusten von 4.34% und 3.25%.
SDAX TopwerteIm SDAX dominiert Schaeffler mit einem Anstieg von 8.26%, gefolgt von Medios mit 5.48% und PATRIZIA, das um 3.57% zulegte.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX sind weniger erfreulich, mit Wacker Neuson, das um 4.12% gefallen ist, und Eckert & Ziegler mit einem Minus von 4.43%. SFC Energy schließt die Liste mit einem Rückgang von 4.74% ab.
TecDAX TopwerteIm TecDAX führt HENSOLDT erneut mit 5.98%, gefolgt von SMA Solar Technology mit 2.76% und AIXTRON, das um 2.47% zulegte.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte sind ebenfalls negativ, angeführt von IONOS Group mit einem Minus von 3.13%. Carl Zeiss Meditec und Eckert & Ziegler folgen mit Verlusten von 3.25% und 4.43%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones zeigen Microsoft mit 3.24%, Amazon mit 2.07% und NVIDIA mit 1.40% positive Entwicklungen.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones sind American Express mit -2.19%, Caterpillar mit -2.62% und Goldman Sachs Group mit -2.98%.
S&P 500 TopwerteIm S&P 500 sticht Fortinet mit einem Anstieg von 6.80% hervor, gefolgt von CSX mit 4.71% und Block (A) mit 3.89%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 umfassen Incyte mit -3.06%, Becton Dickinson mit -3.52% und SanDisk Corporation mit -4.81%.
