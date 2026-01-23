Kreise
Thyssenkrupp will Anteil am Wälzlager-Hersteller Rothe Erde verkaufen
- Thyssenkrupp plant Verkauf von 30% an Rothe Erde.
- Bewertung des Wälzlagerbereichs bei 1,5 Mrd. Euro.
- Konzernumbau mit Sanierung und Eigenständigkeit angestrebt.
LONDON (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp erwägt laut Insidern den Verkauf einer Beteiligung am Hersteller von Wälzlagern Rothe Erde. Dabei gehe es um einen Anteil von rund 30 Prozent, für den der MDax -Konzern das Interesse potenzieller Käufer auslote, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dabei würde der Bereich, der Branchen wie Windenergie, Bau, Transport und Öl & Gas bedient, mit etwa 1,5 Milliarden Euro bewertet. "Wir erhalten regelmäßig Angebote für verschiedene Transaktionsmöglichkeiten und halten uns alle Optionen offen und prüfen jedes Angebot", zitiert Bloomberg einen Sprecher von Thyssenkrupp.
Die Aktien von Thyssenkrupp bauten daraufhin am Freitag kurz vor dem Handelsschluss ihre Gewinne aus. Nach einer starken Erholung 2025 haben sie im noch jungen Jahr 2026 schon wieder gut ein Fünftel gewonnen.
Die Essener stecken aktuell in einem tiefgreifenden Umbau. So ist für die Stahlsparte - Deutschlands größtem Stahlhersteller - ein Sanierungskurs geplant, der den Abbau und die Auslagerung von Tausenden Stellen vorsieht. In den Verhandlungen über eine Übernahme von Steel Europe (TKSE) soll der indische Stahlkonzern Jindal weitere Kostensenkungen verlangen, wie die "Rheinische Post" Mitte Januar berichtet hatte.
Im Oktober hatte Thyssenkrupp seine Marineschiffbausparte TKMS an die Börse gebracht, dabei aber die Mehrheit der Aktien behalten. Auch die drei übrigen Geschäftsfelder Autoteile, Werkstoffhandel und grüne Technologien will der Konzern in den kommenden Jahren eigenständig aufstellen und kapitalmarktfähig machen. Thyssenkrupp soll mittelfristig eine strategische Konzernführungsgesellschaft mit eigenverantwortlichen Einheiten werden./mis/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie
Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 11,24 auf Tradegate (23. Januar 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +13,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +55,76 %.
Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 6,36 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -33,07 %/-1,10 % bedeutet.
Falls der komplette Verkauf zustande kommt ist der Klotz ja weg und die Aktie kann
Es ist immer so viel wert, wie jemand bereit ist zu zahlen, nicht mehr und nicht weniger. Und aktuell sind es bei TK eben knapp 10 Euro pro Anteil. TKMS ist bei mir eine marginal nur zweistellige Anzahl an Aktien aus der Auskopplung, da setze ich eben das Limit. Ob die nun verkauft werden oder nicht ändert nichts am Kapital.
Das Portfolio der thyssenkrupp AG ist Stand Januar 2026 in fünf operative Segmente unterteilt, wobei sich der Konzern zunehmend in eine Finanzholding für eigenständige Unternehmen wandelt
.
Die 5 operativen Segmente
- Automotive Technology: Einer der weltweit führenden Partner der Automobilindustrie. Produziert Komponenten wie Nockenwellen, Lenksysteme, Dämpfer und Federn sowie Montageanlagen.
- Decarbon Technologies: Bündelt zukunftsweisende Technologien für die grüne Transformation. Dazu gehören:
- thyssenkrupp nucera: Elektrolyseanlagen zur Wasserstoffproduktion (Mehrheitsbeteiligung, börsennotiert).
- Rothe Erde: Weltmarktführer für Großwälzlager (u.a. für Windkraftanlagen).
- Uhde: Spezialist für Chemieanlagen und grüne Ammoniak-Technologie.
- Polysius: Anlagenbauer für die Zementindustrie.
- Materials Services: Globaler Werkstoff-Händler und Dienstleister. Handelt mit Stahl, NE-Metallen und Kunststoffen und bietet Logistik sowie Supply-Chain-Management an.
- Steel Europe: Das Kern-Stahlgeschäft in Duisburg. Thyssenkrupp ist nach wie vor Haupteigentümer, sucht jedoch nach dem Scheitern des Deals mit der EP Group Ende 2025 weiterhin nach Partnern für die Verselbstständigung.
- Marine Systems (TKMS): Spezialist für den Bau von U-Booten und Überwasserschiffen. Seit Oktober 2025/Januar 2026 als eigenständiges Unternehmen börsennotiert, wobei thyssenkrupp noch ca. 51 % der Anteile hält. Dazu kommen noch Anteile vom Aufzugsgeschäft.Der Buchwert ist über 15 Euro.