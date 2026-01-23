    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp

    Kreise

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Thyssenkrupp will Anteil am Wälzlager-Hersteller Rothe Erde verkaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp plant Verkauf von 30% an Rothe Erde.
    • Bewertung des Wälzlagerbereichs bei 1,5 Mrd. Euro.
    • Konzernumbau mit Sanierung und Eigenständigkeit angestrebt.
    Kreise - Thyssenkrupp will Anteil am Wälzlager-Hersteller Rothe Erde verkaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der Industriekonzern Thyssenkrupp erwägt laut Insidern den Verkauf einer Beteiligung am Hersteller von Wälzlagern Rothe Erde. Dabei gehe es um einen Anteil von rund 30 Prozent, für den der MDax -Konzern das Interesse potenzieller Käufer auslote, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Dabei würde der Bereich, der Branchen wie Windenergie, Bau, Transport und Öl & Gas bedient, mit etwa 1,5 Milliarden Euro bewertet. "Wir erhalten regelmäßig Angebote für verschiedene Transaktionsmöglichkeiten und halten uns alle Optionen offen und prüfen jedes Angebot", zitiert Bloomberg einen Sprecher von Thyssenkrupp.

    Die Aktien von Thyssenkrupp bauten daraufhin am Freitag kurz vor dem Handelsschluss ihre Gewinne aus. Nach einer starken Erholung 2025 haben sie im noch jungen Jahr 2026 schon wieder gut ein Fünftel gewonnen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Short
    33.657,41€
    Basispreis
    2,15
    Ask
    × 14,47
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29.751,18€
    Basispreis
    2,25
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Essener stecken aktuell in einem tiefgreifenden Umbau. So ist für die Stahlsparte - Deutschlands größtem Stahlhersteller - ein Sanierungskurs geplant, der den Abbau und die Auslagerung von Tausenden Stellen vorsieht. In den Verhandlungen über eine Übernahme von Steel Europe (TKSE) soll der indische Stahlkonzern Jindal weitere Kostensenkungen verlangen, wie die "Rheinische Post" Mitte Januar berichtet hatte.

    Im Oktober hatte Thyssenkrupp seine Marineschiffbausparte TKMS an die Börse gebracht, dabei aber die Mehrheit der Aktien behalten. Auch die drei übrigen Geschäftsfelder Autoteile, Werkstoffhandel und grüne Technologien will der Konzern in den kommenden Jahren eigenständig aufstellen und kapitalmarktfähig machen. Thyssenkrupp soll mittelfristig eine strategische Konzernführungsgesellschaft mit eigenverantwortlichen Einheiten werden./mis/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TKMS Aktie

    Die TKMS Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,59 % und einem Kurs von 11,24 auf Tradegate (23. Januar 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TKMS Aktie um +13,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +55,76 %.

    Die Marktkapitalisierung von TKMS bezifferte sich zuletzt auf 6,36 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,40EUR. Von den letzten 5 Analysten der TKMS Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 67,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 99,00EUR was eine Bandbreite von -33,07 %/-1,10 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kurs- und Bewertungsdiskussionen zu ThyssenKrupp: mögliche Deals (u.a. Indien), der geplante Verkauf der Stahlsparte, ein IPO von TK Elevator und der Wertbeitrag von TKMS könnten erheblichen Wert freisetzen und den Kurs deutlich steigen lassen. Diskutiert werden Buchwert (>15 €) vs. Marktpreis (~10 €), Pensionsverpflichtungen, Stahlnachfrage/Überangebot und kurzfristige Kursaufschläge.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kreise Thyssenkrupp will Anteil am Wälzlager-Hersteller Rothe Erde verkaufen Der Industriekonzern Thyssenkrupp erwägt laut Insidern den Verkauf einer Beteiligung am Hersteller von Wälzlagern Rothe Erde. Dabei gehe es um einen Anteil von rund 30 Prozent, für den der MDax -Konzern das Interesse potenzieller Käufer auslote, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     