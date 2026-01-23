FC Bayern Favorit gegen Augsburg - BVB muss zu Union Berlin

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 44,52 auf Tradegate (23. Januar 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +7,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,76 Mrd..

Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2600 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -43,83 %/+14,59 % bedeutet.