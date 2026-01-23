    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBorussia Dortmund AktievorwärtsNachrichten zu Borussia Dortmund
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    FC Bayern Favorit gegen Augsburg - BVB muss zu Union Berlin

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayern München spielt gegen FC Augsburg (15. Platz)
    • Dortmund tritt gegen Union Berlin (18.30 Uhr) an
    • Eintracht Frankfurt hofft auf Punkte gegen Hoffenheim
    FC Bayern Favorit gegen Augsburg - BVB muss zu Union Berlin
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Für den überlegenen Spitzenreiter FC Bayern München geht es am 19. Bundesliga-Spieltag gegen eine Mannschaft aus der gefährdeten Zone. Zu Gast ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der bayerische Rivale FC Augsburg, derzeit 15. der Tabelle. Borussia Dortmund , mit elf Punkten Rückstand Tabellen-Zweiter, tritt im Abendspiel (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Union Berlin an.

    Eintracht Frankfurt hofft zuvor im Heimspiel gegen den Tabellen-Dritten TSG Hoffenheim auf einen Schritt aus der sportlichen Talfahrt und Punkte für die erneute Europapokal-Qualifikation. Der FSV Mainz 05 will gegen den VfL Wolfsburg ebenso Punkte für den Klassenverbleib holen wie der 1. FC Heidenheim gegen RB Leipzig. Zudem trifft am Nachmittag Bayer Leverkusen auf Werder Bremen./se/DP/mis

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Bayer AG!
    Long
    42,00€
    Basispreis
    2,93
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    47,06€
    Basispreis
    3,10
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 44,52 auf Tradegate (23. Januar 2026, 17:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um +7,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 43,76 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 51,00EUR was eine Bandbreite von -43,83 %/+14,59 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Borussia Dortmund - 549309 - DE0005493092

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Borussia Dortmund. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um keine Kursentwicklung, Bewertung, fundamentale oder technische Aspekte der Borussia Dortmund-Aktie; die Beiträge behandeln Transfers, Trainer- und Vereinsdiskussionen sowie Foruminterna.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    FC Bayern Favorit gegen Augsburg - BVB muss zu Union Berlin Für den überlegenen Spitzenreiter FC Bayern München geht es am 19. Bundesliga-Spieltag gegen eine Mannschaft aus der gefährdeten Zone. Zu Gast ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) der bayerische Rivale FC Augsburg, derzeit 15. der Tabelle. Borussia …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     