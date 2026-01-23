    StartseitevorwärtsFuturesvorwärtsBUND Future FuturevorwärtsNachrichten zu BUND Future

    Kursverluste zum Wochenabschluss

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen sanken leicht am Freitag.
    • Euro-Bund-Future fiel um 0,14% auf 127,56 Punkte.
    • Rendite zehnjähriger Anleihe bei 2,90 Prozent.
    Deutsche Anleihen - Kursverluste zum Wochenabschluss
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag etwas gesunken. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,14 Prozent auf 127,56 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,90 Prozent.

    Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Konjunkturdaten gaben dem Markt keine klare Richtung vor. In der Eurozone hat sich die Stimmung in der Wirtschaft im Januar nicht verändert. Der von S&P erhobene Einkaufsmanagerindex lag unverändert bei 51,5 Punkten und signalisiert damit ein leichtes wirtschaftliches Wachstum. Ökonomen hatte im Schnitt eine kleine Verbesserung erwartet. Belastet wurde der Indikator durch die schwächeren Zahlen aus Frankreich, während die deutschen Zahlen positiv überraschten.

    "Das ist weiterhin eine nur sehr schwache Erholung", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. "Mit Blick auf die Zukunft wird das geringe Auftragsplus sicherlich keine Wende herbeiführen." Für die kommenden Monate zeichne sich eine Fortsetzung des bisherigen Trends ab.

    In der ablaufenden Woche legten die Renditen zu. Vor allem der vorerst entschärften Konflikt um Grönland und die mittlerweile zurückgenommenen Strafzolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einige europäische Länder bewegten die Märkte./jsl/he





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
