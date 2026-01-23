Goldman Sachs Group Aktie unter starkem Abgabedruck - 23.01.2026

Mit einer Performance von -3,18 % musste die Goldman Sachs Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Goldman Sachs Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,18 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Goldman Sachs ist eine führende Investmentbank mit globaler Reichweite, spezialisiert auf Investmentbanking, Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung. Sie konkurriert mit großen Finanzinstituten wie JPMorgan und Morgan Stanley und hebt sich durch ihre Innovationskraft und Expertise in Fusionen und Übernahmen ab.

Obwohl die Goldman Sachs Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +26,59 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Goldman Sachs Group Aktie damit um -6,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Goldman Sachs Group +7,59 % gewonnen.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

Goldman Sachs Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,58 % 1 Monat +6,42 % 3 Monate +26,59 % 1 Jahr +33,46 %

Informationen zur Goldman Sachs Group Aktie

Es gibt 300 Mio. Goldman Sachs Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 236,31 Mrd.EUR € wert.

Europas Börsen legen zu, während die Wall Street schwächelt: Vor allem deutsche Tech-Werte glänzen, doch nicht alle Indizes und Einzelwerte können vom Aufschwung profitieren.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Goldman Sachs Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Goldman Sachs Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Goldman Sachs Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.