    Goldman Sachs Group Aktie unter starkem Abgabedruck - 23.01.2026

    Am 23.01.2026 ist die Goldman Sachs Group Aktie, bisher, um -3,18 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Goldman Sachs Group Aktie.

    Goldman Sachs ist eine führende Investmentbank mit globaler Reichweite, spezialisiert auf Investmentbanking, Wertpapierhandel und Vermögensverwaltung. Sie konkurriert mit großen Finanzinstituten wie JPMorgan und Morgan Stanley und hebt sich durch ihre Innovationskraft und Expertise in Fusionen und Übernahmen ab.

    Goldman Sachs Group Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 23.01.2026

    Mit einer Performance von -3,18 % musste die Goldman Sachs Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Goldman Sachs Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,18 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Obwohl die Goldman Sachs Group Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +26,59 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Goldman Sachs Group Aktie damit um -6,58 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,42 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Goldman Sachs Group +7,59 % gewonnen.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

    Goldman Sachs Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,58 %
    1 Monat +6,42 %
    3 Monate +26,59 %
    1 Jahr +33,46 %

    Informationen zur Goldman Sachs Group Aktie

    Es gibt 300 Mio. Goldman Sachs Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 236,31 Mrd.EUR € wert.

    Goldman Sachs Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Goldman Sachs Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Goldman Sachs Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Goldman Sachs Group

    -4,07 %
    -7,49 %
    +6,63 %
    +26,89 %
    +34,62 %
    +158,16 %
    +239,21 %
    +464,77 %
    +1.146,88 %
    ISIN:US38141G1040WKN:920332



