Tschechischer Rüstungskonzern CSG erfolgreich gestartet

Die Marktkapitalisierung von CSG erreichte bis zu rund 33 Milliarden Euro und lag damit etwa doppelt so hoch wie jene der deutschen Rüstungsunternehmen Renk und Hensoldt zusammen. Rheinmetall kommt aktuell auf ein Gewicht von fast 83 Milliarden Euro. Nach Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg war der CSG-Börsengang bisher der weltweit größte der Branche.

AMSTERDAM/PRAG (dpa-AFX Broker) - Der tschechische Rüstungskonzern Czechoslovak Group (CSG) hat am Freitag ein erfolgreiches Börsendebüt in Amsterdam gefeiert. In der Spitze kletterten die Aktien des Herstellers von Militärfahrzeugen und Munition auf bis zu 33,19 Euro. Der Verkaufspreis im Zuge des Börsengangs hatte bei 25 Euro je Aktie gelegen, der erste Kurs betrug 32 Euro und war damit 28 Prozent über dem Ausgabepreis. Letztlich gingen die CSG-Papiere mit 32,85 Euro aus ihrem ersten Handelstag.

Aus Sicht des Analysten Maximilian Wienke vom Broker eToro steht der Börsengang exemplarisch für den Boom im europäischen Rüstungsmarkt. Das Wachstum der Branche sei stark geopolitisch getrieben, vor allem durch den Ukraine-Krieg und die globale Aufrüstung. Strukturell steigende Verteidigungsausgaben in Europa sprächen langfristig für den Sektor.

Das Geschäft von CSG boomt seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Unternehmen liefert Fahrzeuge und Munition an den angegriffenen Staat. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres erzielte CSG einen Umsatz von rund 4,5 Milliarden Euro. Rund ein Viertel davon stammte aus der Ukraine.

Am Freitag sorgte CSG für gute Stimmung im gesamten Sektor. Die deutschen Rüstungswerte Rheinmetall, Hensoldt und Renk schlossen zwischen 2,2 und 4,7 Prozent im Plus./ag/niw/mis

