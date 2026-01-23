US-Anleihen kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum verändert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) lag stabil bei 111,58 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,25 Prozent.

Es gab im Handelsverlauf nur wenige Impulse. So verbesserte sich die Stimmung der US-Verbraucher im Januar. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg laut einer zweiten Schätzung stärker als zunächst erwartet. Die Stimmung im Land liege jedoch weiterhin deutlich unter dem Vorjahresniveau, da die Verbraucher nach wie vor von einem Druck auf ihre Kaufkraft berichten, kommentierte Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage. Grund seien hohe Preise und die Aussicht auf eine Abschwächung des Arbeitsmarktes. Die außenpolitischen Turbulenzen würden laut Hsu mit Ausnahme der Zollpolitik kaum eine Rolle für den Verbraucher spielen.

In der ablaufenden Woche legten die Renditen zu. Vor allem der vorerst entschärften Konflikt um Grönland und die mittlerweile zurückgenommenen Strafzolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen einige europäische Länder bewegten die Märkte. Von der Verunsicherung profitierten aber vor allem die Edelmetalle. So stieg am Freitag der Preis für Silber erstmals über 100 Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm)./jsl/mis



