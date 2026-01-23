Huawei Cloud stellt globale Vertriebspartnerrichtlinien für 2026 vor und strebt gemeinsamen Erfolg im Zeitalter der KI an

SINGAPUR, 23. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die Vorstellung der globalen Vertriebspartnerrichtlinie von Huawei Cloud fand am 22. Januar in Singapur unter dem Motto „Shared Intelligence, Shared Success" (Gemeinsame Intelligenz, gemeinsamer Erfolg) statt. Charles Yang, leitender Vizepräsident von Huawei und Präsident von Huawei Cloud Global Marketing and Sales Service, stellte die globale Vertriebspartnerrichtlinie von Huawei Cloud für 2026 vor. Diese Richtlinien legen den Schwerpunkt auf die Förderung von mehr Vertrauen, die Steigerung der Rentabilität, die Vereinfachung der Zusammenarbeit und die Förderung des Wachstums für Partner. Das Ziel ist es, ein gesundes, florierendes und sich selbst tragendes Partner-Ökosystem zu schaffen.

Charles Yang betonte, dass das Zeitalter der Intelligenz enorme Chancen und Herausforderungen für Huawei Cloud und seine Partner mit sich bringt. Huawei Cloud hat sich der systemischen Innovation verschrieben und bietet über den branchenweit leistungsstärksten CloudMatrix-Superknoten beispiellose KI-Rechenleistung. Über die bahnbrechenden Pangu-Modelle für wichtige Branchenszenarien hinaus unterstützt die MaaS-Plattform von Huawei Cloud eine Vielzahl von Modellen und Anwendungen. In Kombination mit umfassender Datenverwaltung und End-to-End-Sicherheit fördern diese Initiativen ein florierendes Ökosystem und treiben das schnelle Wachstum der Partner voran. Er ging außerdem näher auf die Partnerrichtlinien von Huawei Cloud für 2026 ein.

Huawei Cloud stärkt das Vertrauen der Partner, indem es Geschäftsgrenzen und Marktstrategien klar definiert und so sicherstellt, dass es keinen Wettbewerb um Gewinne gibt. Diese Richtlinien bleiben in den nächsten drei Jahren unverändert.

Um die Rentabilität der Partner zu steigern, führt Huawei Cloud fünf Verbesserungen der Richtlinien ein: wettbewerbsfähige Rabatte und Anreize, Stärkung der Projektzusammenarbeit, um mehr Projekte zu gewinnen, und Nutzung der Marke, um neue Kunden zu gewinnen und die Marktpräsenz der Partner zu erweitern.

Um Partnerschaften zu optimieren, hält sich Huawei Cloud an spezifische Richtlinien für die Zusammenarbeit und bekämpft Korruption. Das Partner Center wird zu einer nahtlosen One-Stop-Workbench ausgebaut, um die Effizienz und die Zusammenarbeit zu verbessern.

Für das Wachstum der Partner bietet Huawei Cloud umfassende Unterstützung, einschließlich gestaffelter Befähigungsmaßnahmen und praktischer Anreize.

„Cloud und KI sind ein 30-jähriger Marathon, der gerade erst begonnen hat", sagte Yang. Er fügte hinzu: „Die Partner, die Sie wählen, sind genauso wichtig wie Ihr Ziel. Bei einer echten Partnerschaft geht es nicht um kurzfristige Vorteile, sondern um einen Langzeitbegleiter. Huawei Cloud ist bestrebt, gemeinsam mit seinen Partnern für eine für beide Seiten nachhaltige und vorteilhafte Zukunft zu sorgen."