DZ BANK stuft RIO TINTO auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Rio Tinto von 6000 auf 7600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Auf die Übernahmegespräche mit Glencore habe die Rio-Tinto-Aktie zunächst negativ reagiert, doch mittlerweile hätten die Investoren sowie er selbst Gefallen an einer Fusion mit Glencore zum Mega-Bergbaukonzern gefunden, schrieb Robert Czerwensky in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Zusammenschluss mittels Aktientausch offiziell bekanntgegeben wird. Aufgrund höherer Rohstoffpreise hob er seine Schätzungen an./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,06 % und einem Kurs von 76,16EUR auf Tradegate (23. Januar 2026, 19:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Robert Czerwensky

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



