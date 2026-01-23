    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Marktgeflüster

    Gold, Silber: Botschaft an Trump - der Dollar ist Konfetti!

    In diesem Jahr 2026 müssen die USA mehr als ein Drittel ihrer gesamten Schulden zu nun viel höheren Kapitalmarkt-Zinsen refinanzieren

    Silber steigt über 100 Dollar, Gold knapp unter 5000 Dollar - der Dollar ist Konfetti, das ist die Botschaft an Trump! Der sogenannte Debasement-Trade eskaliert immer weiter - weil die Welt nun plötzlich handelt: Trump meint ja immer, dass alle Länder auf Kosten der USA leben würden. Aber das Gegenteil ist der Fall: es ist das Ausland, dass die exzessive Verschuldung der USA finanziert und toleriert hat. Aber damit scheint jetzt irgendwie Schluss zu sein - ist das eine Folge des rüden Auftretens von US-Präsident Trump? In diesem Jahr 2026 müssen die USA mehr als ein Drittel ihrer gesamten Schulden zu nun viel höheren Kapitalmarkt-Zinsen refinanzieren - und ausgerechnet jetzt flüchten die Investoren..

    2. Silber erreicht 100 Dollar – Hektik in USA überfordert Händler

    3. USA: Last Call Washington – massive Insiderkäufe der US-Politiker

     

    Das Video "Gold, Silber: Botschaft an Trump - der Dollar ist Konfetti! " sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
    Verfasst von Markus Fugmann
