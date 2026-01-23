Börsen Update USA - 23.01. - Dow Jones schwach -0,69 %

Der Dow Jones steht bei 49.042,35 PKT und verliert bisher -0,69 %.

Top-Werte: Microsoft +3,47 %, Amazon +1,78 %, NVIDIA +1,76 %, 3M +0,87 %, Coca-Cola +0,67 %

Flop-Werte: Goldman Sachs Group -3,82 %, Caterpillar -3,63 %, JPMorgan Chase -2,29 %, Walt Disney -2,20 %, Amgen -1,90 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:51) bei 25.588,57 PKT und steigt um +0,28 %.

Top-Werte: Fortinet +5,05 %, Microsoft +3,47 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) +3,20 %, Gilead Sciences +2,92 %, Atlassian Registered (A) +2,65 %

Flop-Werte: Intel -12,83 %, Insmed -4,01 %, Marvell Technology -3,58 %, Monolithic Power Systems -3,56 %, Intuitive Surgical -3,39 %

Der S&P 500 steht bei 6.911,29 PKT und verliert bisher -0,01 %.

Top-Werte: Fortinet +5,05 %, Microsoft +3,47 %, CF Industries Holdings +3,33 %, Gilead Sciences +2,92 %, ServiceNow +2,87 %

Flop-Werte: Intel -12,83 %, Moderna -5,71 %, Insulet -4,74 %, Capital One Financial -4,63 %, Super Micro Computer -4,62 %