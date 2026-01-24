"Man sollte nicht vergessen, dass der Edelmetallanstieg kein gutes Zeichen ist"

Auch in der der dritten Woche des Jahres 2026 war wenig überraschend Silber der am heißesten diskutierten Wert im wallstreetONLINE Forum. Der Rohstoff erlebt derzeit eine bemerkenswerte Rallye und stellt dabei andere „Klassiker“ auf diesem Gebiet wie Gold, Platin oder Palladium in den Schatten. Silber konnte in dieser Woche sogar erstmalig die 100 USD je Feinunze durchbrechen.

In der Diskussion zum Thema Silber wurden seit Montag über 800 Postings verfasst und der Preis für eine Unze Feinsilber rangiert derzeit knapp über der 100 USD Marke (23. Januar, 20:00 Uhr).

Die Community diskutiert weiter über die Hintergründe der Rallye und mögliche Zukunftsszenarien. Hier einige Stimmen aus der wO-Community zur aktuellen Silberrallye:

Magictrader: "Habe zwar sehr gut verdient, aber für mich riecht das hier immer mehr nach irrationalem Überschwang und einer dicken FOMO-Welle, mich würde es nicht wundern, wenn Silber im Jahresverlauf wieder auf 70 Dollar sinken würde. Jeder redet über Silber und hat bereits gekauft, mehr Euphorie geht kaum. Werde in kleinen Schritten in den kommenden Wochen etwas abbauen.

Das G/S-Ratio zeigt inzwischen eigentlich sogar eine Überbewertung von Silber, das hatten wir 14 Jahre nicht mehr."

darauf Solidjak: "Sehe ich etwas anders, Otto-Normalverbraucher hat eher noch nichts oder nicht viel vom silberspezifischen Anstieg mitgekriegt. Aber ich bin eh in Minen investiert und nicht in Silber direkt von daher sehe ich das etwas entspannter und warte auf die guten Quartalsergebnisse."

darauf Opa_Hotte: "Für Lieschen Müller trifft das (noch) nicht zu, die breite Masse ist noch nicht an Bord. Bei den Kollegen drüben auf Reddit eskaliert Silber aber, das ist bei Wallstreetbets (egal welche Nation) gefühlt gerade wie bei Gamestop, Beyond Meat und andere Übertreibungen.

Auf aktiv "Investoren" (wobei, darf man die User bei Reddit Investoren nennen?) ganz klare Übertreibung, bei eher passive Investoren noch nicht vorhanden."

darauf Goldforall: "Nun, wir hatten ja auch nie so eine prekäre Situation. Aber eine Korrektur erscheint durchaus möglich .. nur wann geht’s los ? Bei 95/100/120 /200?"

woBiker: "Millionen Menschen werden Silber kaufen, tausende Banken werden Silber kaufen. Es wird zum Shortsqueeze Ereignis kommen, an dass sich die Leute noch in 100 Jahren erinnern werden. Die 100 werden auf jeden Fall getestet und anschließend ballern die Stop Losses nur so durch. Dann ist der Weg einer zweistelligen Korrektur nach oben frei.

Ich war am Wochenende auf Trödelmärkten und da sind mir Leute von Scheideanstalten / Goldankäufern aufgefallen, die, haltet Euch fest, Besteck, versilbert, bzw. alles mit 90er Auflage oder echt Silber, aufkaufen. Habe die angesprochen, die kaufen alles zum Einschmelzen auf. So weit sind wir schon."

BrokerPoker200: "Die Preissteigerung von 35 auf 95 hat alleine die Industrie verursacht, nicht der Münzenhandel. Die Industrienachfrage ist wohl groß und die Lieferfähigkeit von Großbarren wohl eingeschränkt. Ein paar eingeschmolzene Silberbestecke werden den Markt auch nicht retten.

Es geht um Großabnehmer die große Mengen verarbeiten."

Elsifee: "Edelmetalle und Minenaktien sind der Hit. Ich liebe es, zu sehen, wie sie steigen, während FAKE PRESIDENT TRUMP live in die Welt wirres Zeug redet. Zerstöre weiter das Vertrauen in den USD, du alter Sack!!!🤠"

Dicker69: "Silber befindet sich nach dem Durchbrechen der 30-Dollar-Marke in einer strukturellen Neubewertung. Die koordinierte Stärke von Gold und Minenaktien, die steigende Industrienachfrage und unterstützende makroökonomische Faktoren deuten auf einen möglichen Anstieg in Richtung 250–300 Dollar in den nächsten Quartalen hin."

sbl: "Gold steht doch ebenso prima da. Würde Gold und Silber aber auch nicht vergleichen. Gold ist Krisenabsicherung und wird eingelagert, Silber ist Industriemetall und wird verbraucht. Die Rahmenbedingungen für die Kursentwicklungen sollten daher fast gegenteilig sein. Jedenfalls laufen offenbar beide Metalle weiter in Richtungen 5000/100 und ich bin gespannt, wer das Rennen gewinnt😀"

darauf TDMunich: "Achtung, die Industrie macht aktuell nicht den Preis, sondern die (großen) Anleger. Der Industriebedarf hat sich seit 30$ Silber nicht verändert, der Investorbedarf aber durchaus."

darauf sbkl: "Ja, schon richtig. Der Industriebedarf hat sich seit einem Jahr natürlich nicht verdreifacht, aber seit 5 Jahren haben wir wohl ein Defizit bei Silber, welches immer mehr in den Blick von Spekulanten geraten ist, die nun den Preis zusätzlich treiben. Ohne Spekulation hätten wir wohl niedrigere Kurse, aber solange die Industrienachfrage hoch bleibt und wächst, wird wohl auch die Spekulation dazu bleiben. Oder was genau meinst du mit Investorbedarf?"

woBiker: "Bitcoin ist einfach verbrannt. Das ganze Minergedöns, der Einfluss von Grossbanken mittlerweile und die Nachvollziehbarkeit von jeder Transaktion, das ganze Steuergedöns um Bitcoin. Deswegen ist und wird Silber die Rally des Jahrhunderts. Bitcoin ist Schnee von gestern.

Realistische Preisobergrenzen (ohne Weltuntergang)

Realistisch in einem Supercycle: 150 €

Extrem bullisch (Gold/Silber Ratio 20–30): 200–500 €

Systemkrise / Papiermarkt Kollaps: 1.000–5.000 €

Hyperinflation / Fiat Reset: 10.000–100.000 €

Silber kann 100.000 € kosten – aber nur, wenn das Geldsystem selbst kollabiert.

Die Hunt Silber Spekulation kann man inflationsbereinigt auf heute hochrechnen, dann kommt man auf 200 Dollar. Ich denke mal, daß 200 Dollar im Rahmen des Möglichen ist.

Wenn wir die historischen Extremwerte von Silber inflationsbereinigt auf das heutige Niveau von Januar 2026 hochrechnen, ergeben sich theoretische Kursziele, die weit über den aktuellen (bereits historisch hohen) Preisen liegen. Aktuell (Stand 22. Januar 2026) notiert Silber bei ca. 96,30 USD, was nominal ein Allzeithoch ist. Doch inflationsbereinigt sieht die Welt anders aus:

1. Der "Hunt-Squeeze" (1980)

Dies war der aggressivste Short Squeeze der Geschichte. Die Gebrüder Hunt versuchten, den Markt zu cornern. Nominaler Höchststand (1980): ca. 49,45 USD (manche Quellen nennen Intraday-Kurse bis 54,00 USD). Inflationsbereinigt auf 2026: Nimmt man die offizielle US-Inflation (CPI) der letzten 46 Jahre als Basis, entspräche dieser Wert heute etwa 180 bis 220 USD pro Unze. Theoretisches Ziel: Sollte sich ein Squeeze dieser Größenordnung heute wiederholen, müsste Silber also die 200-Dollar-Marke durchbrechen, um die Kaufkraft von 1980 zu erreichen.

2. Der "Investment-Run" (2011) Ausgelöst durch die Eurokrise und massive Gelddruckprogramme der Zentralbanken. Nominaler Höchststand (2011): ca. 48,70 USD. Inflationsbereinigt auf 2026: Da die Inflation seit 2011 (besonders zwischen 2021 und 2024) deutlich angezogen hat, entspräche dieser Wert heute ca. 75 bis 85 USD.

Fazit: Dieses Ziel haben wir im Januar 2026 bereits überschritten. Das bedeutet: Silber ist heute teurer als auf dem Gipfel von 2011, aber noch immer "günstig" im Vergleich zum Wahnsinn von 1980."

Goldforall: "Es ist nur eine Frage der Zeit bis es im Iran losgeht . Wollen wir es für das Volk hoffen. Aber die Auseinandersetzung Israel/USA vs Iran war sowieso noch nicht beendet.

Gedanklich stehe ich auch immer wieder kurz vor Gewinnmitnahmen , einfach weil mir das eingesetzte Kapital mittlerweile einfach zu hoch ist … ein paar Chips vom Tisch nehmen . Noch bin ich dabei."

Wobiker: "Ist das Thema eigentlich schon bei den Wallstreetbeets im Shortsqueeze Thread besprochen worden? Wenn die ganzen Kleinanleger sich zusammentun weltweit, dann rappelts richtig in der Kiste. Man denke nur an Gamestop oder BeyondMeat. An einem Tag hunderte Prozent. Unfassbar. Gut, im Silbermarkt steckt natürlich mehr Kapital, aber nichts ist unmöglich. Elon Musk sollte mal 25 Mrd. springen lassen, dann steht Silber morgen auf 200€."

darauf qbic: "Mei, wenn alle Kleinanleger der Welt zusammen den Kurs hochkaufen, wer soll dann den Exit bezahlen? Wer soll kaufen, wenn alle im Boot sind und Kasse machen wollen? So funktioniert das nicht."

Thoto: "Aber wie gehts weiter nach Erreichen der 5000 bei Gold bzw. 100 bei Silber? Werden wir einen signifikanten Rücksetzer sehen? Wie ist euer Szenario? Gewinne mitnehmen und dann evtl den Anschluss verlieren?"

darauf BS2496: "5.000 für Gold oder 100 für Silber, es sind nur Zahlen …Warum sind denn beide Edelmetalle in diese Höhen gestiegen… ? Hat sich an den Gründen was geändert ? Nein, gar nichts, im Gegenteil ….Damit ist alles gesagt …..Von Marktteilnehmern ausgelöste Rücksetzer ändern nicht‘s auf den Blick beider Metalle ….So long !"

Systemtrading: "Gold ist auf dem Weg zur 5000 und die ganze Welt schaut gespannt was passieren wird. Es ist nur schade, dass alle erst bei 5000 auf Gold schauen und nicht bei 2000 als Gold aus der Tassenformation ausbrach, wer sich noch erinnert, da sprach ich von Jahrhundertformation. Jetzt ist die Frage was die EMhrheit bei 5000 macht, gehen alle short oder kaufen alle. Gold wird entsprechend das Gegenteil machen. Charttechnisch gibt es bei 5000 keine Trendlinie es ist rein psychologisch."

AlbertoAliBerto: "Bei 100 fange ich an zu kaufen. Glückwunsch an alle die es vorher schon kapiert haben."

Qbic: "Nur kurz nen Kaffee gezogen und dann sowas 😎😎😎 Die 100 sind gelaufen. Nach vielen Jahren des Nachunzens auf niedrigstem Level sowas. 😁 Glückwunsch an alle die den Weg mitgegangen sind. 🍾🥂"

ChicPic: "Wir haben die 100 aber keine Verwerfungen am Finanzmarkt wie von vielen Gurus erwartet."

aktienkunta: "Wow... 3stellig beim Silber... ich hätte es niemals für möglich gehalten, dass das mal so fix gehen könnte... Gold/Silber unter 50, das gab´s auch lange nicht...So langsam sollte die Luft aber dünn werden, weil

a) ALLE reden irgendwie gefühlt über Silber, insb auf YT und co.... Taxifahrer und Putzfrau waren schon immer die Kontraindikatoren

b) es ging einfach zu schnell... jaja, dieses Mal ist alles anders von wegen "Papiersilber-Kollaps" und so, aber der Langfristchart sieht wirklich mehr als nur nach ner Blase aus.

Wie es mit der industriellen Nachfrage weitergeht, bleibt abzuwarten. Wird Silber zu teuer, wird alles versucht werden, es so gut wie möglich zu ersetzen.

Der hohe Preis wird Exploration und die Wiederinbetriebnahme alter Minen antreiben, das Angebot sollte mittelfristig also steigen. Vielleicht geht es auch stumpf weiter auf 150$, wer weiß. Aber meistens stirbt der Bullenmarkt ja in überzogener Euphorie... es bleibt spannend...

Glückwunsch an alle, die all die Jahre geduldig ausgehalten haben...😎👍"

MrMontag: "Und wie das an Tagen des Jubels, der großen Anlässe und der runden Geburtstage so ist,muss ja einer auch einer hat die Party stören und nachdenkliche Worte in die Suppe streuen.

(scheinbar heute ich). Man sollte nicht vergessen dass der Anstieg der Edelmetalle letztlich kein gutes Zeichen ist. Klar freuen wir uns alle über die "Millionen" die wir gescheffelt haben und halten uns jetzt schon für die schlausten der Welt, aber die Wirklichkeit ist eine andere. Allesamt, und auch wir, werden die Produkte teurer bezahlen müssen, die Silber beinhalten. Viel schlimmer noch das Zeichen das die Finanzsysteme und Weltordnungen auf wackeligen Füßen stehen und ein Straucheln oder Umfallen sollte keiner von uns herbeisehnen.Also auch in der Stunde des Jubels immer darüber nachdenken wer verliert und wer gewinnt."

