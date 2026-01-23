Live Nation Entertainment Aktie hebt ab. Was steckt dahinter? - 23.01.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Live Nation Entertainment Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +6,42 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Live Nation Entertainment Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,22 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 125,08€, mit einem Plus von +6,42 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Live Nation Entertainment dominiert den Live-Entertainment-Markt durch seine umfassende Kontrolle über Eventorganisation und Ticketvertrieb, unterstützt durch strategische Partnerschaften.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Live Nation Entertainment Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -12,62 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Live Nation Entertainment Aktie damit um -6,37 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,29 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Live Nation Entertainment -3,19 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

Live Nation Entertainment Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,37 % 1 Monat -2,29 % 3 Monate -12,62 % 1 Jahr -11,69 %

Informationen zur Live Nation Entertainment Aktie

Es gibt 232 Mio. Live Nation Entertainment Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,69 Mrd.EUR € wert.

Live Nation Entertainment Aktie jetzt kaufen?

Ob die Live Nation Entertainment Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Live Nation Entertainment Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.