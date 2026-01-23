    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsLR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,532 % bis 03/28 AnleihevorwärtsNachrichten zu LR Health & Beauty Unternehmensanleihe 9,532 % bis 03/28
    LR HEALTH & BEAUTY SE: Prognose 2025 & Anleiherestrukturierung

    LR Health & Beauty steht vor einem tiefgreifenden Umbau: Gesenkte Prognosen, harter Schuldenschnitt und frisches Kapital sollen den Weg aus der Krise ebnen.

    • LR Health & Beauty SE erwartet für das Geschäftsjahr 2025 ein EBITDA von rund 16 Mio. EUR, was unter den vorherigen Erwartungen liegt.
    • Der Umsatz für 2025 wird auf etwa 277 Mio. EUR geschätzt, ebenfalls unter den vorherigen Prognosen.
    • EY-Parthenon hat einen Entwurf für ein Restrukturierungsgutachten veröffentlicht, das für 2028 ein EBITDA von bis zu 31,4 Mio. EUR prognostiziert.
    • Die Gesellschaft plant Gespräche mit Aktionären und Anleihegläubigern zur finanziellen Restrukturierung, einschließlich einer Eigenkapitaleinlage von 10 Mio. EUR.
    • Geplante Restrukturierungsmaßnahmen umfassen einen Schuldenschnitt von 55% der Anleihe sowie eine Verlängerung der Laufzeit bis zum 31. Dezember 2029.
    • Ohne Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen könnte die Insolvenzquote für Anleihegläubiger bei etwa 6% liegen.


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
