Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 23.01.2026

Das Anleger-Sentiment zu Microsoft im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen 22% verloren, trotz positiver Quartalszahlen. Das KGV liegt bei 32,0, was als fair bewertet gilt. Kritische Stimmen zu hohen KI-Investitionen sind zu hören, während positive Nachrichten wie ein Pentagon-Auftrag das Wachstumspotenzial unterstreichen.