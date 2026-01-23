Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 23.01.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.01.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 1
Performance 1M: +6,42 %
Caterpillar
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 2
Performance 1M: +11,78 %
Microsoft
Tagesperformance: +3,10 %
Platz 3
Performance 1M: -6,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Das Anleger-Sentiment zu Microsoft im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen 22% verloren, trotz positiver Quartalszahlen. Das KGV liegt bei 32,0, was als fair bewertet gilt. Kritische Stimmen zu hohen KI-Investitionen sind zu hören, während positive Nachrichten wie ein Pentagon-Auftrag das Wachstumspotenzial unterstreichen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.
Walt Disney
Tagesperformance: -2,82 %
Platz 4
Performance 1M: +1,65 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -2,53 %
Platz 5
Performance 1M: -8,26 %
