Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 23.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Intel
Tagesperformance: -12,13 %
Platz 1
Performance 1M: +39,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Anstiegs von 150% in den letzten 14 Tagen äußern viele Anleger Bedenken über die Bewertung bei 40€, während das Potenzial durch die Foundry-Dienste und den KI-Hype diskutiert wird. Einige sehen Intel als überbewertet und warnen vor einem möglichen Rückgang.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.
Arm Holdings
Tagesperformance: -4,38 %
Platz 2
Performance 1M: +9,24 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -4,33 %
Platz 3
Performance 1M: -1,87 %
Fortinet
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 4
Performance 1M: +4,29 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -4,07 %
Platz 5
Performance 1M: +14,90 %
Insmed
Tagesperformance: -4,01 %
Platz 6
Performance 1M: -8,05 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 7
Performance 1M: -10,16 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 8
Performance 1M: +15,07 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,34 %
Platz 9
Performance 1M: -8,95 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -3,31 %
Platz 10
Performance 1M: -2,23 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 11
Performance 1M: +3,48 %
Microsoft
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 12
Performance 1M: -6,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Das Anleger-Sentiment zu Microsoft im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen 22% verloren, trotz positiver Quartalszahlen. Das KGV liegt bei 32,0, was als fair bewertet gilt. Kritische Stimmen zu hohen KI-Investitionen sind zu hören, während positive Nachrichten wie ein Pentagon-Auftrag das Wachstumspotenzial unterstreichen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.
Broadcom
Tagesperformance: -2,86 %
Platz 13
Performance 1M: -7,71 %
Old Dominion Freight Line
Tagesperformance: -2,77 %
Platz 14
Performance 1M: +12,19 %
Western Digital
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 15
Performance 1M: +36,65 %
Datadog Registered (A)
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 16
Performance 1M: -6,59 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 17
Performance 1M: +9,59 %
Synopsys
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 18
Performance 1M: +6,11 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 19
Performance 1M: +9,79 %
Fastenal
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 20
Performance 1M: +7,54 %
Qualcomm
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 21
Performance 1M: -9,29 %
Analog Devices
Tagesperformance: -2,25 %
Platz 22
Performance 1M: +13,84 %
Texas Instruments
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 23
Performance 1M: +8,87 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 24
Performance 1M: +24,30 %
Netflix
Tagesperformance: +2,04 %
Platz 25
Performance 1M: -10,30 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Das Anleger-Sentiment zu Netflix im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während einige die Übernahme von Warner als strategisch notwendig erachten, äußern andere Bedenken wegen der hohen Schuldenlast und gesenkten Kursziele. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was zu Unsicherheiten führt. Dennoch sehen einige Anleger die aktuelle Situation als Kaufgelegenheit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Netflix eingestellt.
