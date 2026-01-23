Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 23.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 23.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Intel
Tagesperformance: -11,97 %
Platz 1
Performance 1M: +39,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Trotz eines Anstiegs von 150% in den letzten 14 Tagen äußern viele Anleger Bedenken über die Bewertung bei 40€, während das Potenzial durch die Foundry-Dienste und den KI-Hype diskutiert wird. Einige sehen Intel als überbewertet und warnen vor einem möglichen Rückgang.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Intel eingestellt.
Moderna
Tagesperformance: -7,44 %
Platz 2
Performance 1M: +46,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Moderna im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nach einem Rückgang von 6% in den letzten 14 Tagen, bedingt durch Analystenkommentare und CEO-Ankündigungen, sehen einige Anleger dies als gesunde Korrektur. Dennoch bleibt die fundamentale Stärke durch positive Daten zur personalisierten Krebstherapie bestehen, was langfristig optimistisch stimmt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.
West Pharmaceutical Services
Tagesperformance: -5,46 %
Platz 3
Performance 1M: -14,33 %
Capital One Financial
Tagesperformance: -4,88 %
Platz 4
Performance 1M: -12,14 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -4,83 %
Platz 5
Performance 1M: +8,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer
Das Anleger-Sentiment zu Super Micro Computer (SMCI) im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Der Kurs stieg in den letzten 14 Tagen um 9,26%, unterstützt durch starke KI-Nachfrage. Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von über 80%, jedoch gibt es Bedenken wegen der gesunkenen Bruttomarge auf 9,3%. Die Meinungen sind gespalten, mit Kurszielen zwischen 15 und 93 USD, was die hohe Volatilität widerspiegelt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Super Micro Computer eingestellt.
United Rentals
Tagesperformance: -4,77 %
Platz 6
Performance 1M: +17,32 %
Live Nation Entertainment
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 7
Performance 1M: -2,29 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: -4,15 %
Platz 8
Performance 1M: +6,42 %
Blackstone
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 9
Performance 1M: -0,24 %
Fortinet
Tagesperformance: +4,08 %
Platz 10
Performance 1M: +4,29 %
Expedia Group
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 11
Performance 1M: -2,78 %
Ares Management Registered (A)
Tagesperformance: -3,97 %
Platz 12
Performance 1M: -8,98 %
Generac Holdings
Tagesperformance: -3,92 %
Platz 13
Performance 1M: +27,37 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -3,89 %
Platz 14
Performance 1M: +14,90 %
Incyte
Tagesperformance: -3,88 %
Platz 15
Performance 1M: +4,40 %
Insulet
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 16
Performance 1M: -9,27 %
Caterpillar
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 17
Performance 1M: +11,78 %
Coinbase
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 18
Performance 1M: -13,26 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 19
Performance 1M: -10,16 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 20
Performance 1M: +15,07 %
Erie Indemnity (A)
Tagesperformance: -3,72 %
Platz 21
Performance 1M: -4,12 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -3,70 %
Platz 22
Performance 1M: +12,20 %
International Paper
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 23
Performance 1M: +6,52 %
Microsoft
Tagesperformance: +3,13 %
Platz 24
Performance 1M: -6,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microsoft
Das Anleger-Sentiment zu Microsoft im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die Aktie hat in den letzten 14 Tagen 22% verloren, trotz positiver Quartalszahlen. Das KGV liegt bei 32,0, was als fair bewertet gilt. Kritische Stimmen zu hohen KI-Investitionen sind zu hören, während positive Nachrichten wie ein Pentagon-Auftrag das Wachstumspotenzial unterstreichen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Microsoft eingestellt.
CF Industries Holdings
Tagesperformance: +2,98 %
Platz 25
Performance 1M: +19,46 %
Amcor Registered
Tagesperformance: +2,68 %
Platz 26
Performance 1M: +2,87 %
Gilead Sciences
Tagesperformance: +2,67 %
Platz 27
Performance 1M: +9,59 %
ServiceNow
Tagesperformance: +2,60 %
Platz 28
Performance 1M: -17,77 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: +2,53 %
Platz 29
Performance 1M: -6,90 %
Kroger
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 30
Performance 1M: +0,73 %
Clorox
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 31
Performance 1M: +18,02 %
Packaging of America
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 32
Performance 1M: +10,11 %
